Atlético Tucumán viajó con 26 jugadores: las tres novedades en la delegación

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán viajó hoy a Buenos Aires con 26 futbolistas convocados por Julio César Falcioni para disputar la Copa Argentina y el Torneo Clausura.
- La nómina sumó a Mauro Carrizo, Ramiro Paunero y Juan Rodríguez para una gira que incluye el duelo ante Independiente Rivadavia y la visita a Aldosivi.
- La ampliación del plantel busca gestionar el desgaste físico entre ambas competencias y dar rodaje a juveniles de cara a un calendario exigente.
Atlético Tucumán presentó tres novedades en la delegación que partió rumbo a Buenos Aires. Mauro Carrizo, volante central de 19 años que recientemente firmó su primer contrato profesional con el club, el lateral izquierdo Ramiro Paunero y el marcador central Juan Rodríguez fueron incluidos en la nómina que Julio César Falcioni decidió ampliar a 26 futbolistas para afrontar una semana cargada.
La decisión de viajar con un grupo más numeroso está directamente relacionada con la planificación de los próximos días. Después del duelo por Copa Argentina, el plantel permanecerá en Buenos Aires hasta el domingo y tiene previsto entrenarse en el complejo Santo Domingo, ubicado en Villa Domínico y perteneciente a Independiente. Luego emprenderá viaje hacia Mar del Plata, donde el lunes, desde las 14.30, visitará a Aldosivi por el Clausura.
En Tucumán permanecieron los arqueros Enrique Maza y Patricio Albornoz, el delantero Martín Benítez y el defensor Gastón Suso. Este último atraviesa el cuarto mes de recuperación de la lesión en la rodilla izquierda que sufrió el pasado 2 de mayo frente a River.
Antes de viajar, Falcioni trabajó en cuestiones tácticas junto con sus ayudantes Leandro Somoza y Omar Piccoli durante la última práctica realizada en Ojo de Agua. Previamente, el preparador físico Kenshi Piccoli dispuso una serie de ejercicios para ajustar las cargas. Tras el entrenamiento, el plantel almorzó y luego se trasladó al aeropuerto.
En cuanto al equipo para enfrentar a la “Lepra”, la idea es sostener la base que viene utilizando en los últimos partidos. El posible “11” está integrado por Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz.
También forman parte de la delegación Tomás Durso, Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Juan Infante, Julián Fernández, Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham, Facundo Pimienta, Ramiro Ruiz Rodríguez, Alexis Canelo, Manuel Brondo y Rodrigo Granillo, quienes en principio aguardarán su oportunidad como alternativas.
Por otra parte, la Reserva dirigida por Ramiro González recibirá este miércoles, desde las 15 en Ojo de Agua, a Rosario Central por la novena fecha de la zona A del torneo Proyección.