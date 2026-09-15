Atlético Tucumán viajó con 26 jugadores: las tres novedades en la delegación

La decisión de viajar con un grupo más numeroso está directamente relacionada con la planificación de los próximos días. Después del duelo por Copa Argentina, el plantel permanecerá en Buenos Aires hasta el domingo y tiene previsto entrenarse en el complejo Santo Domingo, ubicado en Villa Domínico y perteneciente a Independiente. Luego emprenderá viaje hacia Mar del Plata, donde el lunes, desde las 14.30, visitará a Aldosivi por el Clausura.