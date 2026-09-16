Dominio, corazón y desahogo: Atlético Tucumán nunca bajó los brazos y tuvo su merecido premio

Forzado a saltar líneas hacia un Álex Arce bien contenido por Clever Ferreira y Luciano Vallejo, los dirigidos por Alfredo Berti estuvieron siempre incómodos. Los envíos a Maximiliano Salas tampoco funcionaban; el mediocampo del “Emperador” molestaba constantemente y provocaba las imprecisiones de la “Lepra”, que estuvo desorientada durante casi toda la primera mitad. Atlético controlaba la pelota, manejaba el ritmo y llegaba con frecuencia al área contraria; tuvo chances en los pies de Leandro Díaz, Nicolás Laméndola y Lautaro Godoy, aunque todas en jugadas un poco sucias. Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial, el campeón defensor encadenó dos ataques seguidos y llegó la jugada de la discordia. Si fue penal o no, quedará para la charla de café. Lo indiscutible es que el 1 a 0 que puso el paraguayo Arce era una recompensa desmedida para lo que habían mostrado los cuyanos en el primer tiempo.