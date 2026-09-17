Colapso de un glaciar: aumenta a 6.150 el número de desaparecidos en Nepal

KATMANDÚ, Nepal.- La autoridad de gestión de desastres de Nepal informó que subió a 6.150 el número de personas desaparecidas, en una importante revisión al alza del balance de víctimas por el deslave del 26 de agosto. El nuevo balance sumó casi 1.000 desaparecidos a la cifra reportada el martes de 5.179. “Hemos estado recopilando información sobre las personas desaparecidas desde las oficinas de distrito y hemos revisado los datos tras la verificación”, declaró la portavoz de la autoridad de desastres, Shanti Mahat.