Colapso de un glaciar: aumenta a 6.150 el número de desaparecidos en Nepal

KATMANDÚ, Nepal.- La autoridad de gestión de desastres de Nepal informó que subió a 6.150 el número de personas desaparecidas, en una importante revisión al alza del balance de víctimas por el deslave del 26 de agosto. El nuevo balance sumó casi 1.000 desaparecidos a la cifra reportada el martes de 5.179. “Hemos estado recopilando información sobre las personas desaparecidas desde las oficinas de distrito y hemos revisado los datos tras la verificación”, declaró la portavoz de la autoridad de desastres, Shanti Mahat.
El número de cuerpos recuperados asciende a 1.403, de los cuales 105 han sido identificados, según la agencia de desastres. Al otro lado de la frontera, en China, el saldo es de 43 muertos y 519 desaparecidos, según medios estatales.
El balance de muertos de ambos países durante el colapso de un glaciar en la montaña en la frontera entre Nepal y China, se sitúa ahora en 1.446 personas muertas y al menos 6.669 desaparecidas. Entre los desaparecidos hay cientos de extranjeros, incluidos turistas y peregrinos.
El gobierno nepalí señaló el grave impacto del aumento de las temperaturas globales sobre las montañas del Himalaya.
El primer ministro Balendra Shah realizará su primer viaje al extranjero como jefe de gobierno para dirigirse la próxima semana a la Asamblea General de la ONU sobre esta cuestión urgente. Nepal estima que la factura de reconstrucción tras la catástrofe ascenderá a 4.780 millones de dólares.
Inundaciones en el este de India
La India es otro país que está sufriendo los efectos del calentamiento global, con grandes inundaciones en el estado oriental de Bihar, que ya afecta a casi cinco millones de personas.
Bihar es uno de los estados de India más propensos a las inundaciones y los siete ríos principales de la región registran niveles por encima de su categoría “de peligro” tras las fuertes lluvias, según el Departamento Estatal de Recursos Hídricos. “Se están proporcionando alimentos, agua potable limpia, medicamentos y otras instalaciones esenciales a las familias necesitadas”, declaró Vijay Kumar Chaudhary, vice primer ministro de Bihar.
El primer ministro de Bihar, Samrat Choudhary, dijo que se habían transferido 7.000 rupias (72 dólares) a cada una de más de 827.000 familias afectadas por las inundaciones en el estado.
Casi cinco millones de personas se vieron afectadas por las inundaciones, según cifras del Departamento de Gestión de Desastres de Bihar. “La prioridad del gobierno es que cada familia afectada reciba ayuda por las inundaciones y que las labores de reconstrucción se realicen con el objetivo de reconstruir mejor”, dijo Choudhary en un comunicado.
Las inundaciones comenzaron este mes y los medios locales han informado de 20 muertes, mientras que funcionarios dijeron que extensas zonas de tierras agrícolas han quedado bajo el agua. Bihar se encuentra río abajo de Nepal, que sufrió inundaciones mortales el mes pasado.