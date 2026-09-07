Un director de escuela salvó a 900 alumnos en Nepal

Junto a una amiga intentó acercarse al río para cruzarlo y regresar a casa, pero una ola repentina las obligó a retroceder. “Empecé a llorar porque pensaba que no volvería a casa y que no podíamos hacer nada”, recuerda. Poco después, el puente fue arrastrado por las aguas. “Ya no tenía fuerzas ni sabía qué hacer. Mi amiga me llevó más alto” a una colina.