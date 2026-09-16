Estados Unidos reconoce que tiene armas en el espacio

WASHINGTON, Estados Unidos.- Por primera vez, Estados Unidos confirma que tiene armas desplegadas en el espacio, lo que causó la inmediata reacción de Rusia y China, que advirtieron sobre los peligros de este tipo de capacidades en órbita en manos de un país.
“Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante un discurso, el lunes, en la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada en Maryland.
El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó en un comunicado que se trata de la primera vez que Meink reconoce públicamente que la Fuerza Espacial ha desplegado armas en el espacio.
La institución no detalló qué sistemas se encuentran en órbita, cuántos son ni cuándo fueron desplegados.
Meink enmarcó el despliegue en la necesidad de responder al desarrollo de capacidades militares espaciales por parte de otros países y sostuvo que Estados Unidos debe incrementar su preparación ante amenazas que evolucionan rápidamente. “Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible”, señaló.
Estas armas permiten “disputar y controlar” el espacio y “afectar las capacidades del adversario”. “Estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos”, indicó.
Según esta visión, Rusia como China -los principales rivales geopolíticos de Estados Unidos- representan amenazas para los intereses estadounidenses en el espacio.
China “desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar”, aseguró la Fuerza Espacial estadounidense. Rusia, dijo, “considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros”, agregó.
La militarización del espacio es antigua como la propia carrera espacial: tan pronto como el Sputnik fue lanzado a órbita en 1957, Washington y Moscú comenzaron a explorar formas de armar y de destruir satélites.
La mayor preocupación en algún momento fueron las armas nucleares en el espacio, pero las superpotencias y otros países firmaron el Tratado del Espacio Ultraterrestre en 1967, que prohíbe las armas de destrucción masiva en órbita.
Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio al margen de ese tratado, incluso atacando los satélites de sus rivales, clave para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.
Casi de inmediato, ambos rivales geopolíticos respondieron. China advirtió sobre el riesgo de convertir el espacio en un “campo de batalla” y Rusia afirmó que debe permanecer libre de armas, después de la confirmación de Estados Unidos acerca de sus armas en el espacio.
Secreto a voces
Según analistas, el anuncio de Washington confirma un secreto a voces, pero estiman que el momento elegido para hacerlo puede agravar tensiones con Pekín y aumentar el riesgo de una carrera armamentística espacial.
El anuncio marca una nueva etapa en la competencia de las grandes potencias por dotarse de capacidades militares espaciales, impulsada por rápidos avances tecnológicos, pero ensombrecida por la ausencia de un marco regulatorio integral.
“Instamos a la parte estadounidense a que deje de ampliar sus capacidades militares y de prepararse para una guerra en el espacio exterior”, declaró Guo Jiakun, portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores,
Rusia, por su parte, pidió que el espacio permanezca “libre de cualquier arma”. “Contamos con un amplio consenso internacional para seguir trabajando en pro de la completa desmilitarización del espacio”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.