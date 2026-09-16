Estados Unidos reconoce que tiene armas en el espacio

“Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante un discurso, el lunes, en la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada en Maryland.