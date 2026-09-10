En medio de la tensión por Malvinas, Milei suspendió su visita al Reino Unido

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei suspendió su viaje de octubre a Londres debido a la creciente tensión diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
- La cancelación ocurre tras las sanciones argentinas a petroleras en Malvinas y la posterior advertencia británica de defender las islas de forma implacable.
- La decisión congela el acercamiento bilateral y Milei llevará el reclamo soberano a la ONU, limitando su búsqueda europea de inversiones a París.
En medio de la creciente tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, el Gobierno decidió suspender el viaje de Javier Milei a Londres, previsto para mediados de octubre. El Presidente tenía programada una agenda de actividades que incluía una disertación en la Universidad de Oxford y una reunión con empresarios.
Milei tenía previsto permanecer en la capital inglesa el 23 y 24 de octubre. La agenda era reducida y, ante la posibilidad de que pudiera producirse un encuentro con autoridades británicas en medio del nuevo cruce diplomático por Malvinas, desde la Casa Rosada habían señalado que por el momento no existían conversaciones al respecto, según habían informado fuentes oficiales a TN.
Poco después de que se conociera la planificación del viaje, sin embargo, el Gobierno comunicó que la visita oficial había quedado sin efecto. No se informaron los motivos de la decisión.
La posibilidad de la visita había sido mencionada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa.
“En Nueva York tuvimos hace poco una Argentina Week, donde el Presidente viajó para traer inversiones con éxito. También se ha anunciado que va a haber una Argentina Week en París, donde también vamos a buscar inversiones, y hay una en Londres”, había señalado.
Luego, ante las consultas sobre la presencia de Milei, Ravier había aclarado: “Por el momento no está confirmada la presencia del Presidente, en cuanto conozcamos la agenda, se comunicará. No tengo fechas y no tengo la confirmación del viaje del presidente a Londres, pero sí sé que está en la posibilidad”.
Con la suspensión, el Presidente limitará su participación internacional en los foros destinados a atraer capitales al país a la edición de París, organizada por el embajador Ian Sielecki. Su paso por Londres, en cambio, quedó descartado.
La agenda internacional de Milei
La actividad internacional del Presidente contempla además su participación en el foro de las Naciones Unidas en Nueva York, donde volverá a plantear el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Durante esos días también encabezará un evento liberal en esa ciudad y, el 14 de octubre, será invitado de honor en la gala oficial del Hispanic Heritage, en Washington.
La suspensión del viaje a Londres se produce luego de un marcado endurecimiento del discurso del Gobierno argentino sobre la cuestión Malvinas.
Milei había expresado a fines del año pasado su intención de viajar al Reino Unido. En una entrevista con el medio británico The Telegraph había dicho que quería reunirse con el primer ministro y con dirigentes de la oposición, entre ellos el dirigente de derecha Nigel Farage.
“Dado que considero que la solución debe buscarse a través de medios pacíficos y diplomáticos, creo que la mejor manera de demostrar la voluntad de Argentina es mostrar que también mantenemos una relación comercial madura”, había afirmado entonces al referirse al conflicto por Malvinas.
El escenario cambió desde aquella declaración, particularmente a partir de la cadena nacional que encabezó este jueves.
El nuevo cruce con el Reino Unido
Durante ese mensaje, Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y anunció una serie de medidas destinadas a frenar el proyecto hidrocarburífero offshore Sea Lion, desarrollado por las compañías Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, de origen británico.
A partir de entonces, el Gobierno argentino inició procesos sancionatorios contra 60 sujetos, entre personas jurídicas y humanas, por su vinculación con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales en las Islas Malvinas.
También impulsó una denuncia penal contra Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, entre otras empresas, por operar con licencias que el Gobierno argentino considera ilegítimas sobre el archipiélago.
Durante su discurso, además, Milei afirmó que el Reino Unido “recorre un camino de declive”, al que vinculó con una crisis migratoria, demográfica y económica.
La respuesta británica no tardó en llegar. El primer ministro, Andy Burnham, aseguró que su Gobierno será “implacable” en la defensa de las Islas. La declaración se produjo días después de que un portavoz oficial advirtiera que las Fuerzas Armadas británicas “están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”.
En ese contexto, una visita presidencial argentina a Londres hubiera quedado atravesada por la tensión diplomática entre ambos países.
La última visita oficial
Con la suspensión del viaje de Milei, el último mandatario argentino que realizó una visita oficial al Reino Unido fue Carlos Menem, en 1998. Durante aquella visita se reunió con el entonces primer ministro británico, Tony Blair, y con la reina Isabel II.
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner también estuvieron en Londres, en 2003 y 2009, respectivamente. Sin embargo, ambos viajes se produjeron en el marco de cumbres multilaterales y no fueron visitas bilaterales oficiales.