El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres

En Austria

No son casos aislados. La semana pasada, se conoció un caso que conmociona a Austria. La historia recuerda inevitablemente al de Gisèle Pelicot, pero con un final aún más trágico: Una mujer de 39 años murió después de que, según sospechan los investigadores, su marido la drogara y permitiera que otros hombres abusaran de ella. La víctima fue encontrada muerta y cubierta de sangre por su hija pequeña el 25 de junio.