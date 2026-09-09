El primer ministro británico dijo que serán “implacables” en la defensa de los isleños en Malvinas

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, se refirió a las Islas Malvinas durante una intervención ante la Cámara de los Comunes. En ese escenario, aseguró que su gobierno respetará la voluntad de los habitantes del archipiélago y defenderá su vínculo con el Reino Unido. “Siempre vamos a respetar los deseos de los isleños a elegir ser británicos. No lo vamos a cambiar nunca y vamos a ser implacables en defender eso”, afirmó.