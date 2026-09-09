El primer ministro británico dijo que serán “implacables” en la defensa de los isleños en Malvinas

Resumen para apurados
- El premier británico Andy Burnham ratificó en el Parlamento la defensa de Malvinas tras la intensificación del reclamo de soberanía encabezado por el gobierno de Javier Milei.
- Ocurrió durante un debate por el gasto en Defensa y tras la denuncia penal argentina contra petroleras que operan en las islas bajo licencias británicas no autorizadas.
- Las demandas judiciales y la firmeza británica anticipan una mayor tensión bilateral, con foco en la disputa de soberanía y el control de recursos en el Atlántico Sur.
El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, se refirió a las Islas Malvinas durante una intervención ante la Cámara de los Comunes. En ese escenario, aseguró que su gobierno respetará la voluntad de los habitantes del archipiélago y defenderá su vínculo con el Reino Unido. “Siempre vamos a respetar los deseos de los isleños a elegir ser británicos. No lo vamos a cambiar nunca y vamos a ser implacables en defender eso”, afirmó.
Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente Javier Milei intensificara los reclamos argentinos sobre las Malvinas y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pusiera públicamente bajo revisión la posición de Washington respecto de la soberanía de las islas.
Cruce en el Parlamento por el presupuesto de Defensa
Burnham fue cuestionado en el Parlamento por la líder conservadora, Kemi Badenoch, quien sostuvo que “la Argentina está amenazando las Falklands (nombre que les dan los ingleses a las Islas Malvinas) ahora” y criticó al gobierno laborista por no aumentar el presupuesto destinado a Defensa.
“Este ministro, como todos los ministros va a proveer el dinero para Defensa. Este es mi compromiso con el país”, respondió Burnham. “Vamos a aumentar el presupuesto en Defensa pero sin quitárselo a los servicios sociales”, agregó.
Badenoch insistió en que la Argentina representa una amenaza para las islas y reclamó que el Reino Unido necesita “proyectar fuerza y mostrar que la soberanía sobre el territorio británico no es negociable”.
“Siempre vamos a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands (Malvinas) de elegir ser ciudadanos británicos y nunca vamos a cambiar y vamos a ser implacables en defender eso”, respondió Burnham, al elevar el tono de voz.
La denuncia argentina contra Navitas
En paralelo, el Gobierno argentino denunció penalmente el lunes a empresas vinculadas con la firma israelí Navitas por realizar, bajo licencia británica, tareas de exploración hidrocarburífera en la cuenca norte de las Islas Malvinas.
“La denuncia penal fue presentada contra las empresas que participan en la exploración y explotación ilegal de la cuenca Malvinas norte”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier.
La presentación alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, IHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd., según un comunicado difundido por el Gobierno la noche del lunes.
El Ejecutivo sostiene que las compañías “presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido (en las Malvinas) para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte”, según el comunicado firmado por el presidente Javier Milei.
Una ley sancionada en 2011 establece penas de hasta 20 años de inhabilitación y prisión de hasta 15 años para quienes realicen estas operaciones sin autorización argentina. La demanda también alcanzará a los accionistas y a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes” y a todos aquellos que “hubiesen intervenido en el hecho punible”, agrega el texto oficial.
Más empresas bajo investigación
El Gobierno argentino anunció que la lista de empresas que serán investigadas con miras a una eventual sanción pasará de las 45 compañías informadas el viernes a un total de 60.
Además, comunicó que adoptará medidas presupuestarias para avanzar con la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, un proyecto lanzado en 2022. “No es de carácter bélico, sino un polo logístico”, explicó Ravier.
Navitas y sus subsidiarias operan el proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en asociación con la empresa británica Rockhopper. Las compañías anunciaron que la extracción de petróleo comenzaría en marzo de 2028.