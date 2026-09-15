Causa Malvinas: el Gobierno nacional sigue de cerca las nuevas tensiones que afronta el Reino Unido

Esta escalada judicial se produce en un contexto de renovada ofensiva por parte del Ejecutivo nacional para reforzar la postura del país en el Atlántico Sur. Tras anunciar duras sanciones contra aquellas petroleras que pretenden operar en el lecho marítimo de las Malvinas, la Casa Rosada ultimará los detalles para enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso de la Nación. De este modo, la administración central busca articular las acciones de la sociedad civil en la justicia con una política de Estado orientada a blindar los recursos naturales y soportar el posicionamiento frente a la ocupación británica.