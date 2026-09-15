Causa Malvinas: el Gobierno nacional sigue de cerca las nuevas tensiones que afronta el Reino Unido

La Casa Rosada sigue muy de cerca los recientes movimientos independentistas impulsados en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, evaluando el impacto interno que este panorama podría acarrear para Londres. Aunque desde el Poder Ejecutivo han optado por la cautela diplomática sin declaraciones oficiales, el asesor Santiago Caputo ironizó en redes sociales sobre cómo el histórico argumento británico de la “autodeterminación de los pueblos” se vuelve ahora en contra de la propia corona.
Este escenario se suma a los recientes apoyos internacionales celebrados por el Gabinete, que van desde declaraciones de figuras políticas de Israel hasta las advertencias de Donald Trump, quien catalogó la disputa en el Atlántico Sur como un “desastre potencial” en medio de sus propias fricciones diplomáticas con la administración británica.
En paralelo a la agenda diplomática, el frente judicial sumó un nuevo capítulo estratégico con una denuncia penal presentada ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7 contra siete empresas pesqueras de origen español. La acción legal, impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio en representación de la organización Reset Republicano, acusa a los directivos y representantes de estas compañías por el delito de contrabando. Según la presentación, las firmas se encuentran extrayendo de forma masiva y sin habilitación argentina recursos marinos dentro del mar territorial y la plataforma continental, valiéndose únicamente de permisos ilegítimos otorgados por el gobierno colonial de las islas.
Ilegitimidad
La presentación judicial enfatiza la ilegitimidad de la actividad extractiva en el Atlántico Sur y define los permisos otorgados por la administración de ocupación como “patentes de corso” diseñadas para destruir el patrimonio ictícola de la República Argentina. La causa, que quedó radicada en el despacho del juez Juan Pedro Galván Greenway, busca frenar la explotación comercial no autorizada mediante sociedades mixtas que operan en la zona. Esta avanzada penal apunta directamente a golpear el esquema de financiamiento que el gobierno colonial británico obtiene mediante la venta ilícita de licencias en aguas continentales.
Esta escalada judicial se produce en un contexto de renovada ofensiva por parte del Ejecutivo nacional para reforzar la postura del país en el Atlántico Sur. Tras anunciar duras sanciones contra aquellas petroleras que pretenden operar en el lecho marítimo de las Malvinas, la Casa Rosada ultimará los detalles para enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso de la Nación. De este modo, la administración central busca articular las acciones de la sociedad civil en la justicia con una política de Estado orientada a blindar los recursos naturales y soportar el posicionamiento frente a la ocupación británica.