El Milagro moviliza Salta: "Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible"

Desde Tafí del Valle

Eran tres hombres atravesando los Valles Calchaquíes de a pie, desde Tafí del Valle, rumiando en silencio el peso de las cosas urgentes: la salud maltrecha de una madre, el pan que falta, la necesidad rabiosa de hallar un trabajo. Armando Mamaní, Jorge Díaz y Walter Costilla caminaban porque la vida los tenía acorralados y el único escape era avanzar. Salieron un sábado antes de que despuntara el alba. La primera tregua llegó en Colalao del Valle, donde unos desconocidos les ofrecieron techo y una manta. Al día siguiente, en Tolombón una mujer les dio agua fresca, frutas y mate cocido. Y antes de que reanudaran la marcha, les prometió refugio en Cafayate. Llegaron allí a la medianoche, con las piernas rígidas por el esfuerzo.