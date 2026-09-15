El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

Resumen para apurados
- En Tucumán, la ministra Susana Montaldo analizó el retroceso argentino en las pruebas PISA durante el Día del Maestro, vinculándolo a los cambios en la era digital.
- La evaluación fue digital por primera vez, lo que complicó a alumnos sin acceso a computadoras, en el marco de una caída general de puntajes a nivel internacional.
- Para revertir la situación, la provincia instalará 200 antenas satelitales en escuelas rurales y capacita a miles de docentes en inteligencia artificial y lectura crítica.
Los resultados de las Pruebas PISA 2025 volvieron a poner bajo la lupa el desempeño de los estudiantes argentinos. La evaluación internacional mide cada tres años las competencias de alumnos de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias, y permite comparar los aprendizajes entre distintos sistemas educativos. En la última edición, Argentina retrocedió en las tres áreas respecto de 2022.
En Tucumán, la ministra de Educación, Susana Montaldo, se refirió a los resultados durante el acto por el Día del Maestro, en el que fueron reconocidos alrededor de 150 docentes de la provincia. La funcionaria aclaró que las PISA no ofrecen un resultado específico de Tucumán, sino que los datos corresponden a la Argentina, y planteó que el retroceso debe analizarse también en el contexto de los cambios tecnológicos que atraviesan la educación. La ministra señaló que el descenso no fue exclusivo de la Argentina y sostuvo: “Los resultados han bajado como 12 puntos en todo el mundo”. En ese marco, consideró que una de las posibles causas puede estar vinculada con la creciente exposición a la información digital.
La edición 2025 tuvo además una particularidad: fue la primera vez que la evaluación se realizó mediante computadoras. La funcionaria consideró que este cambio pudo representar una dificultad adicional para algunos alumnos, especialmente en sectores del interior donde todavía existen escuelas sin salas de computación: “Para algunos alumnos del interior de la provincia o de algunos sectores donde todavía no tienen una sala de computación, responder una prueba de ese modo también ha sido novedoso y les ha llevado más tiempo”, explicó.
Equilibrar las pantallas
Frente al avance de los dispositivos digitales, la ministra consideró necesario recuperar un equilibrio entre las nuevas herramientas y las prácticas tradicionales de aprendizaje. La funcionaria vinculó además la escritura manual con los procesos de educación y remarcó la necesidad de desarrollar una mirada crítica frente a la información disponible. “Muchas veces el escribir ayuda a la memoria, ir registrando algunos datos, ordenando y aprendiendo también a analizar críticamente la información que recibimos”, afirmó.
En ese contexto, Montaldo destacó el compromiso de los docentes tucumanos y puso como ejemplo la capacitación en inteligencia artificial. Según informó, alrededor de 20.000 docentes ya realizaron el curso y casi 15.000 lo aprobaron. “Esto es un compromiso porque es dejar su tiempo libre, destinarlo a la capacitación para poder brindar una mejor educación”, sostuvo. La ministra también aprovechó el acto para agradecer el trabajo cotidiano de los educadores de la provincia. Señaló que Tucumán cuenta con más de 40.000 docentes y destacó el crecimiento de los proyectos presentados en ferias de ciencias y de la participación en las olimpíadas matemáticas, que, según indicó, se duplicaron. La funcionaria anunció además que la provincia recibirá 200 antenas Starlink, que serán destinadas a escuelas de zonas rurales.
Homenaje a los docentes
Las declaraciones de Montaldo se dieron en el marco del acto efectuado por el Día del Maestro, una jornada en la que el Gobierno provincial reconoció a alrededor de 150 docentes tucumanos en representación de los que integran el sistema educativo provincial.
El homenaje tuvo como protagonista al trabajo cotidiano de los docentes y sirvió como marco para destacar su compromiso con los estudiantes y con las escuelas. Durante el acto, el gobernador Osvaldo Jaldo puso el foco en la educación como una política de Estado y en el rol de los docentes dentro del sistema educativo provincial. También destacó distintas políticas vinculadas al acompañamiento de los estudiantes y a la capacitación de los educadores.