Mayor tensión: Inglaterra renovará sus aviones de guerra para reforzar la defensa de las Malvinas

El impacto operativo según la prensa especializada

Por su parte, el portal "UK Defence Journal", especializado en defensa y seguridad internacional, analizó que esta sustitución representará “una mejora de las capacidades” del Reino Unido en la región. No obstante, el medio aclaró que las unidades “se extraen de la flota existente en lugar de ser de nueva producción, lo que significa que los aviones provienen de otras unidades en el orden de batalla de la Real Fuerza Aérea”.