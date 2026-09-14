Mayor tensión: Inglaterra renovará sus aviones de guerra para reforzar la defensa de las Malvinas

Resumen para apurados
- El Reino Unido confirmó que reemplazará en 2027 cuatro cazas Typhoon en las Islas Malvinas por modelos más modernos para reforzar su defensa ante tensiones con Argentina.
- La rotación sustituirá unidades Tranche 1 por Tranche 2 con mejor tecnología y radares, operadas por la Real Fuerza Aérea y destinadas a tareas de rápida reacción.
- El anuncio coincide con tensiones bilaterales y dichos de Donald Trump, quien advirtió que una escalada sería un desastre y ofreció mediar en la disputa de soberanía.
En medio de la tensión diplomática con la Argentina, el Reino Unido confirmó que renovará su flota militar en las Islas Malvinas. El gobierno británico reemplazará los cuatro aviones Typhoon de la primera fase que prestan servicio en el Escuadrón 1435 del archipiélago por aeronaves con radares y armamento de mayor avance tecnológico.
El ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria británico, Luke Pollard, detalló ante una consulta del parlamentario conservador Ben Obese-Jecty que está previsto que “los cuatro aviones Typhoon de la Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur sean sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente”.
Pollard agregó que se trata de una “rotación de aviones programada para finales de noviembre o principios de diciembre de 2027″, y que cuando los cuatro aparatos de la primera etapa lleguen al territorio británico “serán dados de baja del registro de la Autoridad de Aviación Militar e iniciarán el proceso de retirada de servicio”.
El impacto operativo según la prensa especializada
Por su parte, el portal "UK Defence Journal", especializado en defensa y seguridad internacional, analizó que esta sustitución representará “una mejora de las capacidades” del Reino Unido en la región. No obstante, el medio aclaró que las unidades “se extraen de la flota existente en lugar de ser de nueva producción, lo que significa que los aviones provienen de otras unidades en el orden de batalla de la Real Fuerza Aérea”.
Los Typhoon de la serie inicial que operan en las Malvinas fueron entregados a principios de los años 2000 y comenzaron a retirarse de forma progresiva en 2019. Sus fuselajes se destinaron principalmente a tareas de entrenamiento y despliegue en el archipiélago, donde, según el portal especializado, “el requisito más exigente es la alerta de rápida reacción”.
La advertencia de Donald Trump
Este movimiento estratégico ocurre en paralelo a las recientes declaraciones de Donald Trump. Durante una gira por Dublín, Irlanda, el mandatario estadounidense advirtió que un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas constituiría un “desastre potencial” y sugirió que podría resolver la disputa territorial si ambos países solicitan su mediación.
“Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”, dijo Trump al tiempo que describió a ambas naciones como partes que actualmente se encuentran “enfadadas” entre sí. Cabe recordar que, a fines de agosto, el líder republicano también había deslizado la posibilidad de retirar el apoyo de Estados Unidos a la postura británica sobre el archipiélago.