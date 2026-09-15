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Fuerte desafío de las naciones celtas a Londres

Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclamaron autodeterminación en Cardiff. Burnham rechazó la ruptura, pero ofreció mayor autonomía.

DEUDA. Burnham ofrece una salida al malestar los tres países.
DEUDA. Burnham ofrece una salida al malestar los tres países.
Hace 4 Hs

LONDRES, Reino Unido.- Los dirigentes independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieron ayer en Cardiff y reclamaron en una declaración conjunta su “derecho a la autodeterminación”, además de afirmar que el futuro de sus territorios está “en la Unión Europea”. El encuentro, inédito por la coincidencia de gobiernos liderados por fuerzas independentistas en los tres territorios, volvió a poner en el centro el debate sobre el futuro de la unión británica.

La respuesta llegó desde Downing Street. El primer ministro británico, Andy Burnham, rechazó el pedido de autodeterminación y defendió la continuidad del Reino Unido, aunque se mostró dispuesto a trabajar con los gobiernos de los tres países para impulsar una mayor descentralización y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Líderes de Escocia, Irlanda del Norte y Gales avanzan con su plan para independizarse del Reino Unido

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Burnham considera que los distintos territorios pueden avanzar hacia una mayor autonomía sin romper los vínculos que los mantienen unidos, en línea con la antigua máxima inglesa de “ceder para conservar”.

La cumbre fue convocada por el primer ministro galés, Rhun ap Iorwerth, jefe del partido Plaid Cymru, quien recibió a John Swinney, primer ministro escocés y dirigente del Partido Nacional Escocés (SNP); Michelle O’Neill, primera ministra norirlandesa y vicepresidenta del Sinn Féin; y Mary Lou McDonald, presidenta de esa formación. Los dirigentes participaron como referentes de sus partidos y no como representantes de sus respectivos gobiernos.

“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación”, afirmaron en su declaración. “Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a poner trabas a la democracia. Instamos al gobierno británico a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales”, agregaron.

También destacaron que “el futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea” y consideraron que el Brexit, la salida del Reino Unido del bloque comunitario, los ha perjudicado.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte están actualmente gobernados por líderes independentistas, una situación inédita desde que se pusieron en marcha las instituciones autónomas de esos territorios del Reino Unido, en 1999.

Escocia, Irlanda del Norte y Gales, con un sueño de independencia

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Los sucesivos gobiernos británicos se han opuesto a la organización de nuevos referendos sobre la independencia desde el celebrado en Escocia en 2014, cuando el 55% de los votantes se pronunció en contra de la separación.

La reunión de Cardiff se produjo después de que Donald Trump sorprendiera el pasado fin de semana al considerar que sería “fantástico” que la República de Irlanda e Irlanda del Norte se unificaran. “Por la forma en que lo veo, eventualmente sucederá. Bien podría suceder ahora”, dijo el presidente estadounidense durante su visita a Irlanda.

Los líderes se ilusionan, pero los pobladores desconfían del compromiso de Trump

El Sinn Féin, gobernante en Irlanda del Norte, quiere un referendo antes de 2030. La primera ministra, Michelle O’Neill, cree que la postura de Donald Trump muestra que el debate sobre la reunificación está vivo”. Pero sus comentarios fueron recibidos con cautela por residentes de Belfast. “Pidió la unidad de Irlanda. Mañana dirá otra cosa”, comentó Jim Boyle, un hombre de 64 años que trabaja en el sector medioambiental.

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