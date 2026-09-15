Fuerte desafío de las naciones celtas a Londres

LONDRES, Reino Unido.- Los dirigentes independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieron ayer en Cardiff y reclamaron en una declaración conjunta su “derecho a la autodeterminación”, además de afirmar que el futuro de sus territorios está “en la Unión Europea”. El encuentro, inédito por la coincidencia de gobiernos liderados por fuerzas independentistas en los tres territorios, volvió a poner en el centro el debate sobre el futuro de la unión británica.