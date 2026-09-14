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Líderes de Escocia, Irlanda del Norte y Gales avanzan con su plan para independizarse del Reino Unido

John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill encabezaron una declaración conjunta en Cardiff, donde reclamaron el “derecho a la autodeterminación” de sus naciones.

Los dirigentes firmaron un “memorando de entendimiento”.
Los dirigentes firmaron un “memorando de entendimiento”.
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron en Cardiff un pacto para impulsar su independencia del Reino Unido y defender su derecho a la autodeterminación.
  • La alianza histórica entre el SNP, Plaid Cymru y Sinn Féin desafía la negativa de Londres, que ratificó judicialmente que no permitirá referendos sin el aval de Westminster.
  • El acuerdo abre un frente de tensión constitucional en el Reino Unido, mientras los líderes buscan que sus territorios se reintegren a la Unión Europea en el largo plazo.
Resumen generado con IA

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte avanzaron en su estrategia para impulsar la independencia de sus territorios del Reino Unido durante una reunión celebrada en Cardiff. En una declaración conjunta, defendieron el “derecho a la autodeterminación” y sostuvieron que el futuro de sus naciones está “en la Unión Europea”.

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El primer ministro escocés, John Swinney; el líder galés, Rhun ap Iorwerth; y la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, hicieron público un documento. “Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno de Westminster (británico) tiene derecho a poner trabas a la democracia”, dijeron.

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Un acuerdo para fortalecer la cooperación

Los dirigentes firmaron un “memorando de entendimiento” con el objetivo de trabajar de manera conjunta, impulsar una “economía más fuerte y justa” y ampliar sus “propios recursos energéticos”. También plantearon que el futuro de sus respectivas naciones “pertenezca a la Unión Europea”.

A la reunión se sumó Mary Lou McDonald, presidenta del partido Sinn Féin, quien calificó de “histórica” la firma del acuerdo. “Es ese momento en el que afirmamos colectivamente nuestro derecho inalienable a decidir nuestro futuro”, afirmó.

Aunque los partidos mantienen “posiciones constitucionales diferentes y cada nación determinará su propio futuro a su manera y a su propio tiempo”, los dirigentes destacaron que comparten “la determinación de garantizar que se escuchen las voces de nuestras naciones”.

El Partido Nacional Escocés (SNP), el galés Plaid Cymru y el Sinn Féin, partidario de la unidad irlandesa, defienden la separación del Reino Unido, aunque difieren en sus estrategias y en los plazos para concretarla.

En ese sentido, los líderes aseguraron: “Por primera vez en la historia, la población de todas estas islas tiene primeros ministros en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte que están comprometidos con independizarse del Reino Unido. Para los que nos ven en todas estas islas, para los que nos ven en todo el mundo, no puede haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin”.

Reclamos de autodeterminación y rechazo de Londres

Los tres dirigentes participaron del encuentro como representantes de sus respectivos partidos y no en calidad de mandatarios de sus gobiernos. Durante la reunión anticiparon que se producirán “cambios constitucionales” y describieron el escenario actual como un “momento crucial en la trayectoria constitucional del Reino Unido”.

Además, reclamaron el “derecho a la autodeterminación” de sus naciones y pidieron al Gobierno británico que “se prepare, planifique y facilite el cambio constitucional en cada jurisdicción”.

Sin embargo, las normas constitucionales vigentes en el Reino Unido no permiten celebrar referendos u otros procesos secesionistas sin la aprobación de Londres. El Tribunal Supremo británico confirmó esa posición en 2022, cuando rechazó por unanimidad un recurso presentado por el Gobierno de Escocia que buscaba avanzar con un nuevo referéndum de independencia.

El Gobierno británico también mantiene una postura contraria a la celebración de nuevas consultas independentistas. El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, reiteró que no concedería nuevos referendos sobre la independencia de las naciones que integran el país, luego del resultado adverso para los independentistas en Escocia en 2014.

La posición de Londres contempla una excepción: que exista un deseo mayoritario y sostenido de independencia entre la población local. Sin embargo, las encuestas actuales no muestran, por el momento, un respaldo suficiente para que ese escenario se concrete.

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