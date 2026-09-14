Líderes de Escocia, Irlanda del Norte y Gales avanzan con su plan para independizarse del Reino Unido

En ese sentido, los líderes aseguraron: “Por primera vez en la historia, la población de todas estas islas tiene primeros ministros en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte que están comprometidos con independizarse del Reino Unido. Para los que nos ven en todas estas islas, para los que nos ven en todo el mundo, no puede haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin”.