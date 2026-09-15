Este fin de semana se presenta la tradicional exposición de orquídeas en Yerba Buena

El 19 y 20 de septiembre, la Asociación Tucumana de Orquicultores realizará la tradicional Exposición de Orquídeas en Yerba Buena, un evento destinado a todo el público para disfrutar de la diversidad, color y aroma de las orquídeas.
Como es costumbre, la muestra se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Yerba Buena, calle Higueritas 1.850, con entrada libre y gratuita. Los horarios de la exposición serán de 10 a 13 y de 17 a 20.
Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer una amplia exhibición de orquídeas, además de poder comprar ejemplares y asistir a charlas y asesoramiento especializado brindado por productores y aficionados del sector.
El evento contará con la participación de viveristas invitados de distintas provincias del país, entre ellos Ivotí Porá, de Buenos Aires; Vivero JL, de Oberá, Misiones; Orquídeas Regina, de Tucumán; y Victor Orquídeas de Entre Rios.
Dos charlas
El sábado a las 18: “Distintas formas de cultivar orquídeas", a cargo de José De Biaso y el domingo a la misma hora “Cultivo del género Dendrobium”, a cargo de Víctor Carabio.
La muestra busca promover el interés por las orquídeas y especies tropicales, generando además un espacio de encuentro para coleccionistas, productores y público en general. La propuesta invita a disfrutar de la belleza natural y conocer más sobre el cuidado y cultivo de estas plantas que se destacan por su diversidad de formas, colores y aromas.