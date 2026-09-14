La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir

Porque un proceso es construir una estructura que pueda sostener una idea cuando los resultados no acompañan. Es tener una política deportiva; saber qué fútbol se quiere jugar, elegir jugadores de acuerdo con esa idea y no solamente por su nombre, tener una estructura de scouting, trabajar las inferiores, profesionalizar áreas y generar conocimiento. Pero, sobre todo, conseguir que ese conocimiento no desaparezca cada vez que cambia una directiva. Y ahí está uno de los grandes problemas del “Santo”: faltan dirigentes que sepan de fútbol.