Política

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y quejas por una camiseta porteña

Dimes y diretes de la política tucumana a menos de ocho menos de las elecciones provinciales.

POLÉMICA. La intendenta fue criticada por Berarducci por lucir la camiseta de River.
POLÉMICA. La intendenta fue criticada por Berarducci por lucir la camiseta de River.
Hace 52 Min

Resumen para apurados

  • Jaldo respaldó a Montaldo en Tucumán en un clima de disputas políticas que incluyó críticas a Chahla por usar una camiseta de River, con miras al escenario electoral.
  • El oficialismo tucumano debate la habilitación de reelecciones y cruces opositores a meses de los comicios provinciales, en medio de tensiones internas y gestos públicos.
  • Estos movimientos y controversias anticipan un reordenamiento de alianzas y candidaturas clave dentro del peronismo local de cara a los próximos desafíos electorales.
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Temas Osvaldo JaldoSusana MontaldoRossana Chahla
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