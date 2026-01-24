Horror en Reino Unido: drogó y violó a su ex esposa durante años

LONDRES, Reino Unido.- Un británico de 49 años reconoció ante la Justicia haber drogado y violado en numerosas ocasiones, durante al menos 13 años -entre 2010 y 2023, a su ex esposa, quien decidió renunciar a su derecho al anonimato.
El juicio, que empezó en diciembre, contó ayer con la declaración de Philip Young, que admitió 48 de los 56 cargos que se le imputa, en un caso similar al de Gisèle Pelicot, en Aviñón.
Y, como la francesa Pelicot, convertida en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual facilitada por sumisión química, quien rechazó que el juicio contra su marido se celebrara a puerta cerrada, Joanne Young, de 48 años, renunció al anonimato y está siendo atendida por especialistas de la policía.
Joanne asistió ayer la audiencia, en el Tribunal Penal de Winchester (sur de Inglaterra), acompañada de su hermana y de un funcionario de apoyo a las víctimas, sin hacer declaraciones a los periodistas.
Young está además acusado de someter a su esposa para que la violaran otros cinco hombres, de entre 31 y 61 años. Ahora todos tendrán que responder ante la justicia.
Tres de ellos están acusados de violación, otro de abuso sexual, y el quinto de tocamientos.
Sobre Philip Young, conocido en Swindon -una localidad al oeste de Londres, de la que fue concejal por el Partido Conservador- pesan además cargos de tenencia de pornografía infantil, necrofilia y zoofilia.
Imputado por 56 hechos enumerados durante la audiencia, Young admitió 48 de ellos, incluyendo una veintena de violaciones y agresiones sexuales cometidas entre 2010 y 2023. Negó los cargos de zoofilia y necrofilia.
El acusado también reconoció haber administrado en varias ocasiones una sustancia a su ex esposa para “aturdirla o dominarla” con el objetivo de mantener con ella relaciones sexuales no consentidas.
Young, que se encuentra en prisión provisional, también admitió actos de voyerismo. Otros cinco hombres -de entre 31 y 61 años-, en libertad bajo fianza, comparecieron también el viernes, acusados de violaciones o agresiones sexuales contra Joanne Young.
Cuatro se declararon no culpables y uno no se ha pronunciado todavía.
Philip Young se declaró no culpable de ocho cargos, entre ellos la producción de imágenes indecentes de menores y la posesión de material pornográfico extremo, entre 2019 y 2024.
En una audiencia posterior, la jueza Angela Morris, que presidió la audiencia, determinará la pena.
El juicio de los otros cinco hombres está previsto a partir del 5 de octubre de 2026.
La policía no proporcionó detalles de dónde se habrían cometido las agresiones, pero reveló que el principal acusado vivió temporalmente en la ciudad de Swindon (a unos 100 kilómetros al oeste de Londres), igual que tres de los otros imputados.
Las similitudes con el caso Pelicot, que se conoció en 2024, en Francia, son notorias. Giséle fue violada durante una década en su domicilio de Mazan (una pequeña localidad al sur del país) por decenas de desconocidos, que su marido, Dominique Pelicot, reclutaba por internet después de haberla drogado.
Gisèle Pelicot se negó a que el juicio se realizara a puerta cerrada y el caso tuvo una gran repercusión internacional.
Su ex marido fue condenado a 20 años de prisión y los demás acusados recibieron sentencias de entre tres y 15 años.