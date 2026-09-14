El Banco Nación advirtió que la morosidad de las familias sigue elevada y que afecta más a los jóvenes

La cantidad de entidades con las que opera cada cliente también aparece vinculada con mayores niveles de incumplimiento. El ratio de operaciones en mora fue del 21,9% entre quienes tenían una sola relación crediticia y del 20,5% entre quienes se financiaban con dos entidades. A partir de allí aumentó progresivamente hasta llegar al 57,6% entre los clientes vinculados con diez o más prestamistas.