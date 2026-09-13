Frío extremo en Argentina: 15 provincias están bajo alerta amarilla y se esperan nevadas

Resumen para apurados
- El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por frío extremo y nevadas para 15 provincias argentinas, debido al avance de una masa de aire polar antártico.
- La advertencia abarca desde el centro y NOA hasta Cuyo y Neuquén, mientras que en Tierra del Fuego se esperan nevadas persistentes de hasta 20 centímetros.
- El nivel amarillo advierte sobre posibles daños e interrupciones en actividades cotidianas, por lo que se recomienda monitorear futuras actualizaciones oficiales.
El aire frío de origen antártico continúa avanzando sobre gran parte del territorio argentino y mantiene a varias provincias bajo condiciones de bajas temperaturas. Para este domingo 13 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo y otra por nevadas, con un total de 15 provincias alcanzadas por los avisos.
La alerta amarilla indica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
Qué provincias están bajo alerta por frío extremo
Según el SMN, la advertencia por temperaturas extremas abarca sectores de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, San Luis, Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén.
Las zonas alcanzadas comprenden:
- Ciudad de Buenos Aires.
- Provincia de Buenos Aires.
- Sudeste de Entre Ríos.
- Norte de La Pampa.
- Sur y oeste de Córdoba.
- San Luis.
- Este de Jujuy.
- Tucumán.
- Sur de Salta.
- Catamarca.
- La Rioja.
- San Juan.
- Mendoza.
- Noroeste de Neuquén.
Alerta amarilla por nevadas
Además del frío extremo, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.
En esta región se prevén nevadas persistentes de intensidad variable. El organismo estima acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.
En las zonas de menor altura, además, no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia.
Ante este escenario, se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales del SMN, especialmente en las zonas alcanzadas por las alertas meteorológicas.