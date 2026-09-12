Milei vs Sarmiento: tan decisiva como la inflación o Malvinas, la educación parece importar menos

“Viven criticando: mi tono, mis formas, mi vehemencia…”, le plantea Javier Milei a Domingo Faustino Sarmiento en un video armado con Inteligencia Artificial a pedido de sus asesores. “Hasta me llamaron loco…”, retruca el prócer y abre el espacio para que Milei intente meterse en la misma bolsa: “eso me suena familiar”, acota el Jefe de Estado para no expresar “a mí me dicen lo mismo”. La autocalificación forzada fue el recurso elegido por los asesores comunicacionales del Gobierno para recordar el viernes el Día del Maestro, en la misma semana en que se conoció el desastroso resultado de las pruebas de evaluación educativa PISA (puesto 72 sobre 91 países), sin que el Presidente se inmutara.