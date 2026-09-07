“No fue de la noche a la mañana”: el plan estratégico que el Gobierno activó para defender las Malvinas

Un plan madurado sin fines electorales

Frente a las críticas de sectores de la oposición que tildaron los anuncios de “electoralistas”, Quirno fue categórico al señalar que se trata de un diseño de política exterior que comenzó a gestarse el 10 de diciembre. “Claramente, esto no se produce de la noche a la mañana; es un trabajo del equipo de gobierno mancomunadamente durante meses”, explicó para desarticular las sospechas de oportunismo político.