“No fue de la noche a la mañana”: el plan estratégico que el Gobierno activó para defender las Malvinas

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino activó un plan estratégico en el Atlántico Sur para endurecer sanciones contra la explotación petrolera ilegal y defender la soberanía en Malvinas.
- La medida incluye reformar la Ley 26.659 y financiar por DNU la Base Naval en Ushuaia, tras meses de gestiones y protestas formales ante firmas como Navitas y Rockhopper.
- La estrategia busca frenar la extracción de crudo en disputa, afianzar el control interoceánico y sumar respaldo internacional bajo las resoluciones de las Naciones Unidas.
El Gobierno nacional ratificó un giro en su estrategia sobre la cuestión Malvinas, abandonando la retórica tradicional para avanzar hacia un esquema de “endurecimiento de sanciones” contra la explotación ilegal de recursos. El plan, que busca consolidar la presencia argentina en el Atlántico Sur, combina reformas legales, presión diplomática y una apuesta por la infraestructura militar.
Pablo Quirno destacó el liderazgo del presidente Javier Milei en esta iniciativa, calificándola como un “hecho histórico”. Según explicó, el enfoque actual no es solo defensivo, sino proactivo. “Hoy Argentina cuenta con mayor cantidad de herramientas de las que ha tenido en su pasado para hacer valer sus intereses, no solo en Malvinas, sino en el mundo”, afirmó.
Un plan madurado sin fines electorales
Frente a las críticas de sectores de la oposición que tildaron los anuncios de “electoralistas”, Quirno fue categórico al señalar que se trata de un diseño de política exterior que comenzó a gestarse el 10 de diciembre. “Claramente, esto no se produce de la noche a la mañana; es un trabajo del equipo de gobierno mancomunadamente durante meses”, explicó para desarticular las sospechas de oportunismo político.
El funcionario detalló que el seguimiento sobre las petroleras Navitas y Rockhopper -firmas que planean extraer crudo en la zona en disputa- fue ininterrumpido desde el inicio de la gestión. En este sentido, precisó que ya se emitieron protestas formales tanto a las empresas como a las embajadas de Israel y el Reino Unido, tras una exhaustiva revisión de las capacidades legales del Estado argentino.
Reforma legal y el eje estratégico en Ushuaia
La estrategia oficial no se limita a la diplomacia de pasillo, sino que busca un "blindaje" institucional a través de dos ejes operativos:
- Reforma de la Ley 26.659: el Ejecutivo trabaja en modificar el marco normativo para corregir “deficiencias” históricas y endurecer las penas contra empresas que operen sin permiso en la plataforma continental.
- Base Naval Integrada: se confirmó la emisión de un DNU para reasignar partidas presupuestarias destinadas a la construcción de esta base en Ushuaia.
“Es estratégicamente vital. Es una estrategia donde no hay tiros independientes, todo es parte de un mismo plan”, enfatizó Quirno al remarcar que la presencia en Tierra del Fuego es la llave para la proyección antártica y el control del paso interoceánico.
Soberanía y el escenario internacional
Uno de los puntos clave de la entrevista fue la definición de los objetivos a largo plazo. Quirno sostuvo que el Gobierno tiene la “obligación de restituir la soberanía”, aunque aclaró que el camino elegido contempla el respeto al “modo de vida de los isleños”, en sintonía con el mandato constitucional.
Respecto al escenario global y el posible impacto de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el funcionario se mostró expectante pero firme. Ante la posibilidad de que Washington revise su neutralidad histórica, Quirno apeló a la coherencia internacional. “Lo que esperamos es que nuestros países amigos apoyen la idea de que la explotación de hidrocarburos va en contra de las resoluciones de Naciones Unidas”, dijo.
“El resultado buscado es evitar la explotación ilegal. Ya enviamos las notificaciones pertinentes porque descubrimos que estaban en condiciones de empezar a sacar crudo”, aseguró´.