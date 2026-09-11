Milei envió a dos ministros a Tierra del Fuego y Melella ratificó que no financiará la Base Naval Integrada
Carlos Presti y Pablo Quirno viajaron a Ushuaia y se reunieron con el gobernador fueguino. El mandatario destacó la importancia estratégica del proyecto para la soberanía argentina, aunque aclaró que la provincia no aportará recursos para la obra.
Resumen para apurados
- Los ministros Presti y Quirno visitaron Ushuaia para reactivar la Base Naval Integrada con el gobernador Melella, quien apoyó el plan pero avisó que no aportará fondos.
- La iniciativa data de hace cuatro décadas y reflota el diálogo tras el desplante de Melella a Milei durante la visita de la jefa del Comando Sur de EE.UU. en 2024.
- El proyecto busca consolidar la soberanía frente a Chile y Gran Bretaña, aunque Nación deberá resolver el financiamiento total y la provisión de servicios básicos.
Los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, viajaron a Ushuaia para recorrer el lugar donde se instalará la futura Base Naval Integrada y mantener un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
Los funcionarios arribaron alrededor de las 11 y se dirigieron a la Casa de Gobierno provincial, donde se reunieron con Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza.
Tras el encuentro, Quirno destacó la predisposición de las autoridades fueguinas para acompañar el proyecto. “Mostraron toda la predisposición para ayudar en el proyecto de la Base Naval Integrada”, señaló.
El canciller remarcó además que uno de los principales aspectos a resolver será la llegada de los servicios al sector donde funcionará la base. “Una de las cuestiones más importantes es cómo traemos los servicios al sector”, explicó, en referencia a la electricidad, el gas y la conexión digital.
Sin embargo, Quirno aclaró que Melella fue contundente respecto del financiamiento. Según explicó el ministro, el gobernador puntualizó que la provincia “no va a sumar financiamiento ni recursos para la obra”.
El respaldo de Melella al proyecto
El gobernador fueguino también valoró la reunión y destacó “la importancia que tiene para la provincia la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada”.
Melella recordó que la iniciativa forma parte de una agenda que lleva décadas en discusión. “Hace cuarenta años se viene hablando de la Base Naval Integrada, del Polo Logístico Antártico y de la Base Petrel, que también veníamos empujando, incluso con el gobierno nacional anterior”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que la Argentina debe asumir un “posicionamiento firme en el Atlántico Sur” y subrayó el valor geopolítico de Tierra del Fuego.
“Nuestra provincia tiene un lugar geopolítico estratégico único que el mundo mira. Si uno ve cómo avanza Chile, cómo avanza Gran Bretaña, con todo respeto, la Argentina no se puede quedar atrás”, afirmó.
El gobernador también diferenció las coincidencias sobre el proyecto de las diferencias políticas e ideológicas que mantiene con el Gobierno nacional.
“Más allá de que uno tenga diferencias políticas e ideológicas en algunas cuestiones, en este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo. Son decisiones concretas y herramientas muy importantes para la defensa de la soberanía”, sostuvo.
El antecedente con Milei y Richardson
En abril de 2024, el presidente Javier Milei había viajado a Ushuaia para reunirse con la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. En aquella oportunidad, Melella había rechazado sumarse al encuentro.
Ahora, Quirno destacó el cambio en el vínculo institucional y lo relacionó con la posición del Gobierno nacional sobre la cuestión Malvinas.
“El llamado del presidente a ponernos todos detrás de la Causa Malvinas creo que colaboró muchísimo a tener el excelente diálogo que tenemos hoy”, afirmó.
La visita de los ministros había sido definida durante la reunión de la mesa política del Gobierno realizada el martes pasado en Casa Rosada. En ese encuentro, Presti presentó los avances del proyecto de infraestructura militar y logística previsto para Tierra del Fuego, mientras que Quirno expuso, junto al titular de Defensa, los principales lineamientos de la política oficial en materia de soberanía y cuestión Malvinas.