Política

Milei envió a dos ministros a Tierra del Fuego y Melella ratificó que no financiará la Base Naval Integrada

Carlos Presti y Pablo Quirno viajaron a Ushuaia y se reunieron con el gobernador fueguino. El mandatario destacó la importancia estratégica del proyecto para la soberanía argentina, aunque aclaró que la provincia no aportará recursos para la obra.

TIERRA DEL FUEGO. El canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, en el predio que ocupará la base en Ushuaia.
TIERRA DEL FUEGO. El canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, en el predio que ocupará la base en Ushuaia. IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Los ministros Presti y Quirno visitaron Ushuaia para reactivar la Base Naval Integrada con el gobernador Melella, quien apoyó el plan pero avisó que no aportará fondos.
  • La iniciativa data de hace cuatro décadas y reflota el diálogo tras el desplante de Melella a Milei durante la visita de la jefa del Comando Sur de EE.UU. en 2024.
  • El proyecto busca consolidar la soberanía frente a Chile y Gran Bretaña, aunque Nación deberá resolver el financiamiento total y la provisión de servicios básicos.
Resumen generado con IA

Los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, viajaron a Ushuaia para recorrer el lugar donde se instalará la futura Base Naval Integrada y mantener un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Los funcionarios arribaron alrededor de las 11 y se dirigieron a la Casa de Gobierno provincial, donde se reunieron con Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza.

Tras el encuentro, Quirno destacó la predisposición de las autoridades fueguinas para acompañar el proyecto. “Mostraron toda la predisposición para ayudar en el proyecto de la Base Naval Integrada”, señaló.

El canciller remarcó además que uno de los principales aspectos a resolver será la llegada de los servicios al sector donde funcionará la base. “Una de las cuestiones más importantes es cómo traemos los servicios al sector”, explicó, en referencia a la electricidad, el gas y la conexión digital.

Sin embargo, Quirno aclaró que Melella fue contundente respecto del financiamiento. Según explicó el ministro, el gobernador puntualizó que la provincia “no va a sumar financiamiento ni recursos para la obra”.

El respaldo de Melella al proyecto

El gobernador fueguino también valoró la reunión y destacó “la importancia que tiene para la provincia la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada”.

Melella recordó que la iniciativa forma parte de una agenda que lleva décadas en discusión. “Hace cuarenta años se viene hablando de la Base Naval Integrada, del Polo Logístico Antártico y de la Base Petrel, que también veníamos empujando, incluso con el gobierno nacional anterior”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina debe asumir un “posicionamiento firme en el Atlántico Sur” y subrayó el valor geopolítico de Tierra del Fuego.

“Nuestra provincia tiene un lugar geopolítico estratégico único que el mundo mira. Si uno ve cómo avanza Chile, cómo avanza Gran Bretaña, con todo respeto, la Argentina no se puede quedar atrás”, afirmó.

El gobernador también diferenció las coincidencias sobre el proyecto de las diferencias políticas e ideológicas que mantiene con el Gobierno nacional.

“Más allá de que uno tenga diferencias políticas e ideológicas en algunas cuestiones, en este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo. Son decisiones concretas y herramientas muy importantes para la defensa de la soberanía”, sostuvo.

El antecedente con Milei y Richardson

En abril de 2024, el presidente Javier Milei había viajado a Ushuaia para reunirse con la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. En aquella oportunidad, Melella había rechazado sumarse al encuentro.

Ahora, Quirno destacó el cambio en el vínculo institucional y lo relacionó con la posición del Gobierno nacional sobre la cuestión Malvinas.

“El llamado del presidente a ponernos todos detrás de la Causa Malvinas creo que colaboró muchísimo a tener el excelente diálogo que tenemos hoy”, afirmó.

La visita de los ministros había sido definida durante la reunión de la mesa política del Gobierno realizada el martes pasado en Casa Rosada. En ese encuentro, Presti presentó los avances del proyecto de infraestructura militar y logística previsto para Tierra del Fuego, mientras que Quirno expuso, junto al titular de Defensa, los principales lineamientos de la política oficial en materia de soberanía y cuestión Malvinas.

Temas Tierra del FuegoJavier MileiCarlos PrestiPablo Quirno
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La reforma del Estado que propone La Libertad Avanza en Tucumán: cuánto busca ahorrar y qué pasaría con los empleados públicos
1

La reforma del Estado que propone La Libertad Avanza en Tucumán: cuánto busca ahorrar y qué pasaría con los empleados públicos

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833
2

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura
3

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

Quién es Carlos Paratore, el ex jugador de Atlético Tucumán que quedó involucrado en una causa por robos
4

Quién es Carlos Paratore, el ex jugador de Atlético Tucumán que quedó involucrado en una causa por robos

San Martín apartó a Nicolás Ferreyra tras sus declaraciones y el futuro del defensor en el club es incierto
5

San Martín apartó a Nicolás Ferreyra tras sus declaraciones y el futuro del defensor en el club es incierto

Ranking notas premium
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
2

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?
3

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT
4

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil
5

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil

Más Noticias
LLA adelantó que judicializará una eventual candidatura de Jaldo, pero esperará el momento electoral

LLA adelantó que judicializará una eventual candidatura de Jaldo, pero esperará el momento electoral

Jaldo, sobre la carta de 1833 hallada en Tucumán: “Es fundamental para demostrar que las Islas Malvinas son argentinas”

Jaldo, sobre la carta de 1833 hallada en Tucumán: “Es fundamental para demostrar que las Islas Malvinas son argentinas”

Ficha Limpia en Tucumán: quiénes deberán pasar el filtro y qué cambia para los candidatos y funcionarios

Ficha Limpia en Tucumán: quiénes deberán pasar el filtro y qué cambia para los candidatos y funcionarios

La reforma del Estado que propone La Libertad Avanza en Tucumán: cuánto busca ahorrar y qué pasaría con los empleados públicos

La reforma del Estado que propone La Libertad Avanza en Tucumán: cuánto busca ahorrar y qué pasaría con los empleados públicos

Quién es Carlos Paratore, el ex jugador de Atlético Tucumán que quedó involucrado en una causa por robos

Quién es Carlos Paratore, el ex jugador de Atlético Tucumán que quedó involucrado en una causa por robos

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

Comentarios