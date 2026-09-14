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Día del Maestro: se reconocerá a 150 docentes de Tucumán

Participarán educadores de todos los niveles.

Susana Montaldo.
Susana Montaldo.
Hace 3 Hs

Un total de 150 docentes de Tucumán serán reconocidos hoy en un acto organizado con motivo del Día del Maestro, que se celebró el viernes 11 de septiembre en todo el país en honor a Domingo Faustino Sarmiento.

La ceremonia estará encabezada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, y reunirá a educadores de todos los niveles y de las diferentes zonas de la provincia.

Los docentes homenajeados representarán a las distintas zonas de supervisión, con el objetivo de abarcar a referentes de diferentes sectores del sistema educativo tucumano, y agradecer su trabajo de cada día en las instituciones que representan.

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El acto se llevará a cabo a las 9.30, en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, ubicado en Crisóstomo Álvarez 765, en San Miguel de Tucumán.

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