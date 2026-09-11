La historia del maestro tucumano que enseña en los Valles Calchaquíes: “Cuando se siembra con identidad, la cosecha nunca se detiene”

El proyecto llegó este año hasta la instancia provincial de la Feria de Ciencias y ahora tendrá una nueva etapa. Los alumnos de cuarto grado de la Escuela Cacique Martín Iquín representarán a las escuelas de la zona de Amaicha del Valle y Colalao del Valle en la instancia nacional, que se realizará en Jujuy entre el 20 y el 24 de octubre. Uno de los productos desarrollados por los estudiantes es un alfajor elaborado a partir de la algarroba.