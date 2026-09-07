Día del Maestro: por qué en tiempos de auge tecnológico el aporte humano sigue siendo imprescindible a la hora de aprender idiomas
Las nuevas tecnologías transformaron la manera de estudiar y practicar un idioma. Según un estudio, el 92% de las personas prefiere una experiencia más personalizada con tutores y el 76% destaca la conexión humana como clave para su aprendizaje.
Resumen para apurados
- En el Día del Maestro en Argentina, un informe reveló que los alumnos prefieren docentes a la IA para aprender idiomas debido a la empatía y personalización de la conexión humana.
- El estudio evaluó a hispanohablantes durante 12 semanas y mostró que el 92% logró un aprendizaje más personalizado con tutores frente al uso previo de aplicaciones automatizadas.
- Más allá de la automatización tecnológica, el futuro de la educación apunta a integrar herramientas digitales sin perder el valor pedagógico y emocional que aporta el docente.
Cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, una fecha que invita a reconocer el rol de quienes acompañan los procesos de aprendizaje y, también, a reflexionar sobre cómo está cambiando la educación. En un contexto atravesado por la inteligencia artificial, las plataformas digitales y nuevas herramientas de aprendizaje, una pregunta cobra cada vez mayor relevancia: ¿Qué aspectos de la enseñanza siguen dependiendo del vínculo humano?
La fecha se conmemora en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, fallecido el 11 de septiembre de 1888. Considerado el “padre del aula”, Sarmiento fue uno de los principales impulsores de la educación pública en Argentina y defendió el acceso a una enseñanza común y gratuita como herramienta de transformación social.
Más de un siglo después, los diferentes contextos y los avances tecnológicos cambiaron radicalmente las formas de enseñar y de aprender. Actualmente, la forma en que las y los estudiantes acceden al conocimiento redefinió también el rol de los maestros dentro de las aulas.
En tiempos donde el auge de la Inteligencia Artificial parece ponerlo todo a prueba, especialistas coinciden en que ningún chatbot puede reemplazar la empatía, la conexión afectiva, la ética y la experiencia del 1 a 1 que un maestro puede ofrecer.
¿Qué pasa a la hora de aprender un idioma? ¿Cómo se resuelve el dilema entre profesores tradicionales vs. IA? Un estudio realizado por Preply, plataforma de aprendizaje de idiomas con tutores, en colaboración con Leanlab Education, analizó la experiencia de 113 hispanohablantes que aprendieron inglés durante 12 semanas con un tutor y comparó sus resultados con una etapa previa de aprendizaje mediante una aplicación de autoaprendizaje.
El análisis, realizado entre febrero y abril de 2026, demostró resultados que muestran una diferencia significativa en la percepción de los estudiantes. El 92% afirmó que su experiencia de aprendizaje fue más personalizada con un tutor, mientras que el 76% señaló la conexión humana como un elemento clave para su aprendizaje. Además, el 98% manifestó haber sentido un mayor apoyo para progresar.
Aprender con un tutor vs. aplicación de autoaprendizaje
La comparación también mostró diferencias en la percepción del progreso. El 56% de los participantes alcanzó sus objetivos de aprendizaje de manera excelente o completa después de trabajar con un tutor, frente al 27% registrado durante la experiencia con la aplicación de autoaprendizaje. A su vez, el 99% consideró que progresó más rápido con Preply.
La diferencia también apareció al pensar en situaciones concretas de uso del idioma. El 93% de los participantes consideró que la experiencia con tutor era mejor para la comunicación cotidiana, mientras que el 94% la valoró más para el uso del inglés profesional.
Finalmente, las entrevistas cualitativas con los participantes del estudio permitieron identificar temas recurrentes a la hora de preferir la opción de una plataforma con tutor: mayor confianza en el inglés práctico y profesional, una sensación de progreso significativo en lugar de práctica rutinaria y una experiencia de personalización fundamentalmente diferente.
“Durante 12 semanas los participantes trabajaron individualmente con tutores para alcanzar sus objetivos de inglés profesional. La gran mayoría de los participantes prefirió Preply, describiendo una experiencia de aprendizaje más receptiva, personalizada y directamente vinculada a su vida profesional”, explicó Amber Wang, doctora e investigadora principal de LeanLab Education.
En este sentido, el avance tecnológico no necesariamente plantea una competencia entre docentes e inteligencia artificial. Por el contrario, puede abrir la posibilidad de pensar qué puede aportar cada herramienta al proceso educativo. Mientras la tecnología permite acceder a contenidos, practicar y obtener respuestas de manera inmediata, el docente puede interpretar las necesidades de cada estudiante, adaptar la enseñanza, generar confianza y acompañar el proceso.
Como señaló Wang: “La cuestión no es si la tecnología tiene cabida en el aprendizaje de idiomas, sino dónde la instrucción dirigida por humanos aporta el mayor valor”.
En el Día del Maestro, la discusión adquiere una nueva dimensión: en un escenario donde la tecnología puede automatizar cada vez más tareas, el valor del docente podría estar precisamente en aquello que resulta más difícil de automatizar: comprender a la persona que aprende, acompañar sus dificultades y convertir el conocimiento en una experiencia significativa.