Día del Maestro: por qué en tiempos de auge tecnológico el aporte humano sigue siendo imprescindible a la hora de aprender idiomas

Cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, una fecha que invita a reconocer el rol de quienes acompañan los procesos de aprendizaje y, también, a reflexionar sobre cómo está cambiando la educación. En un contexto atravesado por la inteligencia artificial, las plataformas digitales y nuevas herramientas de aprendizaje, una pregunta cobra cada vez mayor relevancia: ¿Qué aspectos de la enseñanza siguen dependiendo del vínculo humano?