Política

Buscan habilitar la permuta de cargos para docentes interinos

Un proyecto que la Provincia envió a la Legislatura busca modificar de manera transitoria la restricción vigente en el Estatuto del Docente.

Susana Montaldo.
Susana Montaldo.
Hace 1 Hs

La Provincia envió a la Legislatura un proyecto de ley para establecer, con carácter excepcional y por única vez, un régimen especial de permuta de cargos y horas cátedra para docentes interinos del sistema educativo. La propuesta busca modificar de manera transitoria la restricción vigente en el Estatuto del Docente, que reconoce ese derecho exclusivamente al personal titular. La intención es que los educadores puedan tener cargos más cercanos a sus domicilios para ahorrar tiempo y dinero en traslados.

La iniciativa fue presentada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, con el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo. Entre los principales argumentos, se remarca que el crecimiento de la oferta educativa durante las últimas décadas produjo el ingreso de un importante número de docentes, muchos de los cuales tomaron cargos y horas cátedra alejados de sus domicilios para acceder a ingresos regulares. Según los fundamentos, algunos también acumularon funciones en distintos establecimientos, en ocasiones muy distantes entre sí, con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas.

Precisan los derechos electorales de algunos docentes interinos

En ese sentido, Educación plantea que hay un mayor traslado del personal. “Estas realidades generan una gran movilidad del personal docente, con el consiguiente incremento de gastos para trasladarse desde sus domicilios al lugar de trabajo o desde un establecimiento educativo a otro”, señala el proyecto. Y agrega que ese tiempo de traslado “impacta de manera directa en su economía familiar, en su salud psicofísica y, consecuentemente, en la regularidad del servicio educativo”.

Precisamente, lo que Educación plantea es que es necesario ampliar las posibilidades de permuta para “acercar su trabajo al domicilio o concentrar su carga horaria en el menor número de establecimientos educativos”. Para evitar efectos presupuestarios, el régimen exige que las permutas se realicen entre docentes que tengan la misma situación de revista: ambos deberán ser interinos.

El consejo aprobó una resolución que contempla la regularización de los docentes interinos

El proyecto, que fue girado a la comisión de Educación que preside Aldo Salomón, establece además que la medida será voluntaria y requerirá el acuerdo formal de los docentes involucrados. La permuta debería ser presentada ante la Junta de Clasificación Docente y, para evitar modificaciones durante el ciclo lectivo, se prevé que los cambios se hagan efectivos desde el 1 de febrero de 2027.

Bienestar docente

Los fundamentos señalan que se persigue el bienestar docente, mediante el acercamiento del lugar de trabajo al domicilio y un mejor equilibrio entre vida laboral y familiar, y el reordenamiento educativo, para optimizar la distribución del personal, disminuir el ausentismo vinculado al transporte y fortalecer el arraigo del docente en su comunidad educativa.

La Justicia abriría una puerta para que puedan votar los docentes interinos

Educación sostiene que la medida no implicará un incremento del gasto presupuestario. Además, advierte que la posibilidad de habilitar la permuta para interinos fue planteada por representantes gremiales durante las paritarias docentes de febrero y marzo.

Temas Osvaldo JaldoSusana Montaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Estudiás Derecho, Comunicación o Diseño? Conocé las pasantías 2027 de la CIDH en Estados Unidos

¿Estudiás Derecho, Comunicación o Diseño? Conocé las pasantías 2027 de la CIDH en Estados Unidos

IA, robótica y tradición: los 20 proyectos tucumanos que competirán en la Feria Nacional de Ciencias

IA, robótica y tradición: los 20 proyectos tucumanos que competirán en la Feria Nacional de Ciencias

Paro universitario: los docentes reclaman 32% de aumento y preparan una nueva marcha federal

Paro universitario: los docentes reclaman 32% de aumento y preparan una nueva marcha federal

Conflicto universitario: docentes y nodocentes paran este martes y preparan una nueva Marcha Federal

Conflicto universitario: docentes y nodocentes paran este martes y preparan una nueva Marcha Federal

Beca de $1 millón para estudiantes universitarios y de $30 millones para docentes: cómo postularse

Beca de $1 millón para estudiantes universitarios y de $30 millones para docentes: cómo postularse

Lo más popular
No queremos subsidios, queremos igualar el terreno: el reclamo de la citricultura para competir con Sudáfrica
1

"No queremos subsidios, queremos igualar el terreno": el reclamo de la citricultura para competir con Sudáfrica

La sana costumbre de apostar al crecimiento de Tucumán: Avanco lanza The Point Country 2
2

La sana costumbre de apostar al crecimiento de Tucumán: Avanco lanza The Point Country 2

Entrevista a Javier Sinay: la tragedia del Chapecoense
3

Entrevista a Javier Sinay: la tragedia del Chapecoense

El arte como recurso para no volverse loco
4

El arte como recurso para no volverse loco

5

El peronismo es la casita de los viejos

Ranking notas premium
Un candidato en monopatín, Germán Alfaro en un acto en Amalia y libertarios vs Manzur
1

Un candidato en monopatín, Germán Alfaro en un acto en Amalia y libertarios vs Manzur

“Usted y Jaldo forman parte del mismo equipo de trabajo”, le dijo Manzur a Catalán
2

“Usted y Jaldo forman parte del mismo equipo de trabajo”, le dijo Manzur a Catalán

Los decanos hacen balance y miran la nueva etapa de la UNT
3

Los decanos hacen balance y miran la nueva etapa de la UNT

El revitalizante oxígeno uruguayo
4

El revitalizante oxígeno uruguayo

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino
5

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino

Más Noticias
El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante

El efecto Alcaraz: moda, alegría y una nueva forma de ser campeón

El efecto Alcaraz: moda, alegría y una nueva forma de ser campeón

Diversidad del teatro infantil: Carlos Gianni da un seminario sobre creatividad

Diversidad del teatro infantil: Carlos Gianni da un seminario sobre creatividad

El arte como recurso para no volverse loco

El arte como recurso para no volverse loco

El Obispo Colombres, vencedor de la miseria

El Obispo Colombres, vencedor de la miseria

¿Cuánto vale tu hora de trabajo? La aceleración no es calidad

¿Cuánto vale tu hora de trabajo? La aceleración no es calidad

Comentarios