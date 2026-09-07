Buscan habilitar la permuta de cargos para docentes interinos

La iniciativa fue presentada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, con el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo. Entre los principales argumentos, se remarca que el crecimiento de la oferta educativa durante las últimas décadas produjo el ingreso de un importante número de docentes, muchos de los cuales tomaron cargos y horas cátedra alejados de sus domicilios para acceder a ingresos regulares. Según los fundamentos, algunos también acumularon funciones en distintos establecimientos, en ocasiones muy distantes entre sí, con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas.