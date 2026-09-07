Buscan habilitar la permuta de cargos para docentes interinos

La Provincia envió a la Legislatura un proyecto de ley para establecer, con carácter excepcional y por única vez, un régimen especial de permuta de cargos y horas cátedra para docentes interinos del sistema educativo. La propuesta busca modificar de manera transitoria la restricción vigente en el Estatuto del Docente, que reconoce ese derecho exclusivamente al personal titular. La intención es que los educadores puedan tener cargos más cercanos a sus domicilios para ahorrar tiempo y dinero en traslados.
La iniciativa fue presentada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, con el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo. Entre los principales argumentos, se remarca que el crecimiento de la oferta educativa durante las últimas décadas produjo el ingreso de un importante número de docentes, muchos de los cuales tomaron cargos y horas cátedra alejados de sus domicilios para acceder a ingresos regulares. Según los fundamentos, algunos también acumularon funciones en distintos establecimientos, en ocasiones muy distantes entre sí, con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas.
En ese sentido, Educación plantea que hay un mayor traslado del personal. “Estas realidades generan una gran movilidad del personal docente, con el consiguiente incremento de gastos para trasladarse desde sus domicilios al lugar de trabajo o desde un establecimiento educativo a otro”, señala el proyecto. Y agrega que ese tiempo de traslado “impacta de manera directa en su economía familiar, en su salud psicofísica y, consecuentemente, en la regularidad del servicio educativo”.
Precisamente, lo que Educación plantea es que es necesario ampliar las posibilidades de permuta para “acercar su trabajo al domicilio o concentrar su carga horaria en el menor número de establecimientos educativos”. Para evitar efectos presupuestarios, el régimen exige que las permutas se realicen entre docentes que tengan la misma situación de revista: ambos deberán ser interinos.
El proyecto, que fue girado a la comisión de Educación que preside Aldo Salomón, establece además que la medida será voluntaria y requerirá el acuerdo formal de los docentes involucrados. La permuta debería ser presentada ante la Junta de Clasificación Docente y, para evitar modificaciones durante el ciclo lectivo, se prevé que los cambios se hagan efectivos desde el 1 de febrero de 2027.
Bienestar docente
Los fundamentos señalan que se persigue el bienestar docente, mediante el acercamiento del lugar de trabajo al domicilio y un mejor equilibrio entre vida laboral y familiar, y el reordenamiento educativo, para optimizar la distribución del personal, disminuir el ausentismo vinculado al transporte y fortalecer el arraigo del docente en su comunidad educativa.
Educación sostiene que la medida no implicará un incremento del gasto presupuestario. Además, advierte que la posibilidad de habilitar la permuta para interinos fue planteada por representantes gremiales durante las paritarias docentes de febrero y marzo.