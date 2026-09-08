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Los gremios docentes cuestionan al Gobierno tras el retroceso de Argentina en las pruebas PISA

La Argentina quedó en el puesto 72 entre 91 países evaluados en las pruebas PISA 2025 y registró su peor desempeño en dos décadas. Los sindicatos docentes reivindicaron el trabajo de los educadores y reclamaron mayor inversión y presencia del Estado en el sistema educativo.

El secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, vinculó el retroceso con la falta de inversión educativa y apuntó contra la actual gestión nacional.
El secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, vinculó el retroceso con la falta de inversión educativa y apuntó contra la actual gestión nacional. MUNDOGREMIAL.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gremios docentes cuestionaron al Gobierno argentino tras el peor resultado del país en 20 años en las pruebas PISA, denunciando desinversión estatal en el sistema educativo.
  • Argentina quedó 72° entre 91 países. El Gobierno culpó al kirchnerismo, mientras los sindicatos denunciaron recortes presupuestarios y cuestionaron el método de evaluación PISA.
  • El debate reactiva el reclamo sindical por mayor presupuesto y mejoras salariales, prefigurando nuevas tensiones entre los docentes y el Gobierno por el rumbo de la educación.
Resumen generado con IA

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a encender el debate sobre la situación de la educación en la Argentina. El país quedó en el puesto 72 entre 91 países evaluados y registró, según los datos difundidos, su peor desempeño en 20 años.

En ese contexto, los gremios docentes salieron a respaldar el trabajo de los trabajadores de la educación y cuestionaron las políticas implementadas por el Gobierno nacional. Los sindicatos plantearon que los resultados no pueden analizarse únicamente a partir del desempeño de los estudiantes y reclamaron una mayor responsabilidad del Estado.

El secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, vinculó el retroceso con la falta de inversión educativa y apuntó contra la actual gestión nacional.

El Gobierno responsabilizó al kirchnerismo tras los alarmantes resultados de las pruebas PISA 2025

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“Esto es el resultado de que, desde que asumió, este gobierno haya prácticamente dado de baja la inversión en educación, haya llevado la inversión en educación técnica prácticamente a su mínima expresión. La falta de presencia del Estado es muy fuerte en esta caída”.

Romero también destacó el papel de los docentes frente al deterioro de las condiciones laborales y salariales. El dirigente definió a los trabajadores de la educación como la “columna vertebral del sistema educativo” y sostuvo que continúan formando a los jóvenes pese a los bajos salarios.

“En este tema tiene que hacerse cargo el Estado nacional y los docentes estar siempre presentes como lo hemos hecho en todas las épocas, sosteniendo el sistema educativo”, afirmó.

Pruebas PISA 2025: los gremios cuestionaron al Gobierno nacional

Desde Ademys, en tanto, cuestionaron que el Gobierno nacional intente desligarse de su responsabilidad frente a los resultados de las evaluaciones internacionales.

El secretario general adjunto del sindicato, Federico Puy, cuestionó la postura oficial luego de que la administración de Javier Milei atribuyera el desempeño educativo a políticas implementadas por gobiernos anteriores.

Pruebas PISA 2025: tres de cada cuatro estudiantes tienen dificultades en Matemáticas

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“Me llama la atención que hace unas semanas el Gobierno nacional se atribuía los mejores resultados en las pruebas Aprender y hoy, con estos resultados que marcan, según el criterio PISA, un deterioro, la culpa sea de los gobiernos anteriores”, sostuvo Puy.

El Gobierno había planteado que la situación actual de la educación es consecuencia de una “cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas”, a los que responsabilizó por el deterioro del sistema.

La respuesta sindical cuestionó esa explicación y planteó que el análisis de los resultados requiere contemplar también las condiciones sociales y económicas en las que se desarrolla el proceso educativo.

Qué cuestionan los gremios de las pruebas PISA

Además de discutir las responsabilidades políticas por el desempeño argentino, desde Ademys cuestionaron el propio formato de las evaluaciones PISA, impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El sindicato considera que las pruebas ponen demasiado énfasis en los resultados y no contemplan de manera suficiente las trayectorias educativas de los estudiantes.

También cuestiona el uso de rankings internacionales construidos a partir de evaluaciones estandarizadas, ya que, según el planteo gremial, no reflejan adecuadamente las diferencias sociales, culturales y económicas existentes entre los países y dentro de cada territorio.

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“El cuestionamiento central que nosotros hacemos es que los rankings se reducen a una evaluación educativa de competencias medibles y comparables sin explicar las desigualdades sociales, culturales y económicas en las que se toman esas pruebas”, explicó Puy.

Alfabetización y educación: el reclamo por un abordaje integral

Desde Ademys reconocieron que persisten dificultades en el proceso educativo, especialmente en materia de alfabetización. Sin embargo, el gremio sostiene que esos problemas deben abordarse desde una perspectiva más amplia y no exclusivamente a partir de los resultados de una evaluación estandarizada.

El planteo apunta a incorporar al análisis las trayectorias educativas y las condiciones sociales, económicas y culturales de los estudiantes.

De esta manera, los sindicatos docentes buscaron poner el foco no solo en el lugar que ocupa la Argentina en el ranking de las pruebas PISA 2025, sino también en las condiciones en las que trabajan los docentes y estudian los alumnos.

Para los gremios, el retroceso educativo vuelve a instalar la discusión sobre la inversión en educación, los salarios docentes, el financiamiento del sistema y el rol del Estado nacional.

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