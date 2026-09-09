Gremios docentes cruzaron al Gobierno por las Pruebas PISA y denunciaron el ajuste en Educación

La CTERA cuestionó al Gobierno nacional por la interpretación de los resultados de las Pruebas PISA 2025 y rechazó que el desempeño educativo pueda atribuirse exclusivamente a las políticas implementadas por administraciones anteriores. La organización gremial que conduce Sonia Alesso sostuvo que las evaluaciones reflejan trayectorias escolares acumuladas durante varios años y advirtió por el impacto del desfinanciamiento del sistema educativo.