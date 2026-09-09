Gremios docentes cruzaron al Gobierno por las Pruebas PISA y denunciaron el ajuste en Educación

Resumen para apurados
- Gremios docentes cruzaron al Gobierno en Argentina por atribuir los resultados de las Pruebas PISA a gestiones previas y denunciaron un fuerte ajuste presupuestario.
- CTERA y otros gremios señalaron que la inversión cayó al 4% del PBI en 2024 y afirmaron que el desempeño escolar refleja años de desfinanciamiento y desigualdad.
- Las entidades exigen un plan integral y mayor presupuesto, advirtiendo que la falta de inversión estatal profundizará las desigualdades y el deterioro en las aulas.
La CTERA cuestionó al Gobierno nacional por la interpretación de los resultados de las Pruebas PISA 2025 y rechazó que el desempeño educativo pueda atribuirse exclusivamente a las políticas implementadas por administraciones anteriores. La organización gremial que conduce Sonia Alesso sostuvo que las evaluaciones reflejan trayectorias escolares acumuladas durante varios años y advirtió por el impacto del desfinanciamiento del sistema educativo.
El planteo sindical surgió luego de que funcionarios del Gobierno de Javier Milei responsabilizaran a gestiones anteriores por el deterioro de los resultados educativos. Desde CTERA señalaron que la muestra de PISA 2025 contempla aprendizajes construidos durante aproximadamente ocho años de escolarización, por lo que incluye distintos períodos políticos, la pandemia y también la actual gestión nacional.
CTERA cuestionó el uso político de las Pruebas PISA
La especialista en evaluación del Instituto Marina Vilte de CTERA, Liliana Pascual, explicó que los resultados no pueden interpretarse como una fotografía exclusiva de la situación actual de las escuelas.
Según la organización sindical, la evaluación contempla el recorrido educativo de estudiantes que atravesaron la educación primaria y los primeros años del nivel secundario. Por ese motivo, el desempeño registrado en PISA 2025 reúne los efectos de diferentes etapas del sistema educativo.
Desde CTERA también remarcaron que los resultados deben analizarse dentro del contexto regional e internacional y en relación con las condiciones económicas y sociales de los estudiantes.
La entidad cuestionó, de esta manera, que las evaluaciones estandarizadas sean utilizadas para responsabilizar exclusivamente a docentes y escuelas por las dificultades de aprendizaje.
El gremio docente denunció el ajuste presupuestario
Uno de los principales argumentos de CTERA apunta al financiamiento de la educación. Según los datos difundidos por la organización, durante el período 2016-2019 el presupuesto educativo tuvo una contracción del 35%.
El gremio también señaló que en 2024 la inversión educativa cayó al 4% del PBI, sumando el aporte nacional y provincial, y sostuvo que se trató del registro más bajo de las últimas dos décadas.
Además, CTERA denunció una reducción cercana al 50% de los recursos nacionales destinados al sector durante los últimos dos años y cuestionó la suspensión del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establece un piso de financiamiento educativo.
Para la organización sindical, los resultados de las PISA 2025 no pueden separarse de estas condiciones presupuestarias.
PISA 2025: la desigualdad también impacta en los aprendizajes
Otro de los puntos destacados por CTERA es la relación entre nivel socioeconómico y rendimiento escolar.
De acuerdo con el análisis difundido por la entidad, la diferencia en el área de Ciencias entre los estudiantes pertenecientes al 25% socioeconómicamente más favorecido y aquellos ubicados en el 25% más desfavorecido alcanzó los 82 puntos.
El gremio sostuvo que factores como las condiciones de vivienda, la alimentación, el acceso a conectividad y la necesidad de trabajar desde edades tempranas pueden afectar las trayectorias educativas.
En ese sentido, CTERA planteó que la escuela pública no puede compensar por sí sola las desigualdades sociales si no cuenta con recursos, infraestructura, formación docente y salarios adecuados.
UDA también apuntó contra el Gobierno de Javier Milei
El cuestionamiento a la política educativa del Gobierno no quedó limitado a CTERA. El secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, vinculó los resultados de las PISA 2025 con la falta de inversión en el sistema educativo.
El dirigente sostuvo que desde la llegada de Javier Milei se redujo la inversión en educación y afirmó que la educación técnica también sufrió un fuerte retroceso.
Romero defendió además el papel de los docentes frente al deterioro de las condiciones laborales y salariales. Para el dirigente, los trabajadores de la educación continúan sosteniendo el funcionamiento del sistema pese a las dificultades.
Ademys cuestionó el ranking de las Pruebas PISA
Desde Ademys, el secretario general adjunto, Federico Puy, también criticó la interpretación realizada por el Gobierno nacional.
El dirigente cuestionó que la administración de Milei atribuya los resultados negativos a gobiernos anteriores, mientras había destacado resultados favorables de las pruebas Aprender.
Ademys también puso en discusión el propio formato de las Pruebas PISA, elaboradas bajo la coordinación de la OCDE. El sindicato cuestionó que los rankings internacionales puedan utilizarse como una medida suficiente para evaluar los sistemas educativos, debido a las diferencias sociales, económicas y culturales existentes entre los países y dentro de cada territorio.
Qué reclaman los gremios docentes
Las organizaciones sindicales coinciden en que los resultados de las Pruebas PISA 2025 deben analizarse más allá del puesto obtenido por la Argentina en el ranking internacional.
CTERA reclamó un plan educativo integral de largo plazo, con financiamiento garantizado para sostener las trayectorias escolares. UDA, por su parte, puso el foco en la inversión educativa, los salarios docentes y la presencia del Estado, mientras que Ademys cuestionó el uso de las evaluaciones estandarizadas como único parámetro para medir la situación de la educación argentina.
El debate por los resultados de PISA 2025 vuelve así a cruzar dos discusiones: la calidad de los aprendizajes y el nivel de inversión destinado al sistema educativo. Para los gremios docentes, ambas cuestiones están directamente relacionadas con las condiciones en las que estudian los alumnos y trabajan los docentes.