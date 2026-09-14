Sólo nos miran por la claraboya de nuestra política exterior

El 6 de noviembre de 1820 David Jewett, a la sazón oficial de la Marina, tomó posesión de las islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, izando la bandera argentina en presencia de oficialidad y tripulantes de barcos extranjeros en la zona. Se leyó una proclama en esa tarea de ir ejerciendo jurisdicción en el territorio de la nueva nación, tanto en español como en inglés, y esto como un modo de universalizar la proclama y ejercer la soberanía en concreto, “a la luz del día”. Allí se dio a conocer la determinación de establecer una Comandancia Militar, lo que se concretaría en 1929 con el mando de Luis Vernet. Los hechos daban cuenta de una continuidad del dominio de la nueva nación sobre esas islas. No es sino un acto de relevancia en toda la discusión sobre soberanía el hecho de que Gran Bretaña reconociera, expresamente, la independencia de Argentina el 2 de febrero de 1825, ocho años antes de la usurpación por la fuerza en los albores de 1833. Ese reconocimiento se concretó con la firma del “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” entre Argentina y el Reino Unido en Buenos Aires el 02/02/1825. Es de hacer notar, enfáticamente, que en el texto del tratado no se hizo reserva de ninguna entidad respecto de Malvinas por la contraparte, todo lo cual invalida cualquier pretendido derecho posterior de resultas de la ocupación, violenta y amenazante, de 1833 por el Reino de Gran Bretaña. Una transgresión del “Tratado” por una potencia imperial, con siglos de historia, en desmedro de lo pactado formalmente con una naciente nación a más de 11.000 kilómetros en el extremo austral de otro continente. Ese aspecto de la transgresión por el reino europeo le quita brillo y legitimidad a todo el discurso del Reino Unido. Y, lo señalamos puntualmente hoy mismo, en tanto constituye ese apartamiento transgresor de un tratado formalmente asumido como “ley entre las partes” por aquello que es la esencia del lema universal pacta sunt servanda, que significa que los contratos y acuerdos entre partes deber ser cumplidos fielmente por las partes. Vale citar que en la modernidad ese claro principio está consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (en vigencia desde el 27/01/1980). El Reino Unido, vale reiterarlo, no formuló ninguna reserva en el texto del tratado precitada de 1825. Reserva a la que se tiene derecho de insertar en cualquier tratado o pacto internacional que suscribe un estado.