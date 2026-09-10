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Las producciones regionales alcanzaron récord histórico exportador entre enero y julio de 2026

El registro oficial para el acumulado de los siete meses del año fue de U$S5.757 millones, el máximo desde 2004.

Las exportaciones de las Economías Regionales alcanzaron un récord histórico, según Agricultura.
Las exportaciones de las Economías Regionales alcanzaron un récord histórico, según Agricultura.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las economías regionales de Argentina lograron exportaciones récord por U$S 5.757 millones entre enero y julio de 2026, impulsadas por mayor demanda y competitividad externa.
  • El registro superó la marca histórica de 2013 tras crecer 12% en valor y 6,5% en volumen interanual, destacándose sectores como pesca, legumbres y apicultura.
  • Con Brasil, EE.UU. y China como socios clave, el Gobierno prevé que este flujo consolide el empleo genuino, la estabilidad de divisas y el desarrollo federal.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación señaló que, en el acumulado enero-julio de 2026, el crecimiento de las exportaciones de las economías regionales se ubicó en un récord histórico. Este saltó fue el más alto de los últimos 22 años, tanto en valor como en volumen, alcanzando los U$S5.757 millones y las 4.377.259 toneladas respectivamente.

En el período considerado, se registró asimismo un aumento interanual del 12% en el monto y del 6,5% en el volumen exportado. Esto situó el precio promedio en U$S1.315 por tonelada (+5,2% en comparación con el año anterior), un valor que triplica al obtenido por el resto de la agroindustria, de acuerdo a datos procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.

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El registro máximo anterior para el mismo período correspondía a 2013, cuando se alcanzaron los U$S5.414 millones. El monto actual supera en un 6,3% a aquel registro, reflejando el destacado desempeño de los productores y exportadores de las diferentes regiones del país.

Este conjunto de complejos aportó más de 615 millones de dólares adicionales, en comparación con igual período del año anterior.

Algunos de los complejos que registraron su mejor valor acumulado en el período enero - julio desde 2004 son: Acuicultura y pesca (U$S1.379,5 millones), Hortalizas pesadas (U$S385,8 millones), Legumbres (U$S285,9 millones), Apicultura (U$S202,6 millones) y Aromáticas, especies y otros (U$S63,7 millones).

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Brasil, Estados Unidos y China se consolidan como los principales destinos de los productos de las Economías Regionales.

"Este desempeño ratifica que con reglas claras, mayor competitividad y apertura a los mercados, las producciones regionales se consolidan como un motor fundamental para construir un futuro de estabilidad, generación de empleo genuino y progreso federal", acotó Agricultura. 

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