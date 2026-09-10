Las producciones regionales alcanzaron récord histórico exportador entre enero y julio de 2026

En el período considerado, se registró asimismo un aumento interanual del 12% en el monto y del 6,5% en el volumen exportado. Esto situó el precio promedio en U$S1.315 por tonelada (+5,2% en comparación con el año anterior), un valor que triplica al obtenido por el resto de la agroindustria, de acuerdo a datos procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.