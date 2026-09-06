EconomíaNoticias económicas Jóvenes empresarios y una misión: conectar a Tucumán con el G20 Formarán parte de la delegación argentina que viajará a Austria al encuentro con emprendedores de otras latitudes del planeta. Transmitirán sus experiencias para convertirse en agentes de cambio. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Cuánto cobran las niñeras por hora en septiembre de 2026: los nuevos valores José Luis Daza defendió el rumbo económico y habló de la “impaciencia” por los resultados Agosto terminó con un fuerte castigo para los mercados: el S&P Merval cayó 12% y el riesgo país trepó 80 puntos Musimundo cerró 20 sucursales y más de 100 trabajadores quedaron sin empleo Mora bancaria: qué opciones ofrecen los bancos para refinanciar deudas y ponerse al día Lo más popular "Producir mejor y vender mejor": la receta de Acnoa para una citricultura sustentable en el tiempo La amplitud térmica devastó amplias poblaciones de chicharritas en todo el país Arándano: el mercado está al borde de un cambio estructural Bioseguridad y notificación para prevenir la influenza aviar El BICE ya otorgó créditos por $ 67.000 millones a 440 productores Ranking notas premium La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos" Fue protagonista del primer "Naranjazo", llegó a Los Pumas y dejó un legado en el rugby tucumano: la historia de “Perico” Merlo Las 10 respuestas clave para entender el Régimen Penal Juvenil ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Trump sobre Malvinas? La Municipalidad de San Miguel de Tucumán podrá ampliar hasta un 15% su Presupuesto