El mercado prevé una desaceleración inflacionaria

Respecto de la inflación, la Fundación Libertad y Progreso vaticinó una variación del 1,4% para el mes pasado. “La magnitud de la baja de la inflación en agosto según nuestro nowcast fue sorprendente y se debió principalmente a tres motivos”, indica la entidad. En primer lugar, mencionó la fuerte desaceleración en el ritmo de los precios de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas que luego de subir 2,9% en julio moderaron su aceleración a 1,4% en agosto. Aun así, hubo movimiento dentro del rubro. En segundo lugar, hubo una menor influencia del rubro de Vivienda. A pesar de un sostenido incremento de las tarifas de luz, gas y agua el estimador de esa fundación detectó una caída en los precios de los alquileres, que moderaron el impacto del rubro, generando que incidiera menos sobre el nivel general que el mes pasado. Por último, el paso de la estacionalidad de las vacaciones de invierno moderó fuertemente los aumentos de precios en los rubros relacionados con la recreación y el turismo.