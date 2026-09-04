El mercado prevé una desaceleración inflacionaria

Resumen para apurados
- Analistas del REM proyectaron en Argentina que la inflación se mantendrá por debajo del 2% mensual hasta febrero de 2026, impulsada por la baja en alimentos.
- El sondeo del Banco Central estimó un IPC del 1,7% en agosto, favorecido por menores aumentos en alimentos y el fin del impacto estacional de las vacaciones.
- Para fin de año prevén un dólar a $1.630, baja del desempleo al 7,5% y una reactivación del PBI del 1,3% en el cuarto trimestre, consolidando la desinflación.
Al menos hasta febrero del año que viene, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantendrá por debajo del 2% mensual. En agosto, por ejemplo, la inflación habría cerrado con una variación del 1,7% respecto de julio. Ese dato surge del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), difundido por el Banco Central.
El diagnóstico, además, proyectó que el tipo de cambio nominal se ubicó en $ 1.530 por dólar para el promedio de este mes (-$ 15,80 por dólar comparado con el REM anterior). Para diciembre, el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $ 1.630 por unidad de la divisa estadounidense, lo que arroja una variación interanual de 12,6% respecto de diciembre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería de $ 1.626 por dólar.
Respecto de la inflación, la Fundación Libertad y Progreso vaticinó una variación del 1,4% para el mes pasado. “La magnitud de la baja de la inflación en agosto según nuestro nowcast fue sorprendente y se debió principalmente a tres motivos”, indica la entidad. En primer lugar, mencionó la fuerte desaceleración en el ritmo de los precios de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas que luego de subir 2,9% en julio moderaron su aceleración a 1,4% en agosto. Aun así, hubo movimiento dentro del rubro. En segundo lugar, hubo una menor influencia del rubro de Vivienda. A pesar de un sostenido incremento de las tarifas de luz, gas y agua el estimador de esa fundación detectó una caída en los precios de los alquileres, que moderaron el impacto del rubro, generando que incidiera menos sobre el nivel general que el mes pasado. Por último, el paso de la estacionalidad de las vacaciones de invierno moderó fuertemente los aumentos de precios en los rubros relacionados con la recreación y el turismo.
“En suma, pasada la estacionalidad negativa de junio y los efectos del pass through de mayo y junio, nuestro nowcast pronostica que retomaremos con fuerza el sendero desinflacionario en agosto”, subraya Libertad y Progreso. De todas maneras, con las subas del tipo de cambio que estuvo avalando el gobierno y el dólar mayorista asentándose por encima de los $ 1.500, se observó con cautela el comportamiento de los rubros con mayor proporción de bienes transables, como Alimentos y Bebidas no Alcohólicas.
El relevamiento del Banco Central fue realizado entre el 27 y el 31 de agosto, contemplando a 47 participantes, entre 35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de la Argentina. En el octavo relevamiento del año, el conjunto de analistas del REM estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad se habría contraído 0,9% durante el segundo trimestre y aumentaría 1,1% en el tercero. Para el cuarto la proyección de crecimiento del conjunto de analistas del REM fue de 1,3%. Así, las consultoras vaticinan que, en promedio un nivel de PBI real 2,1% superior al de 2025.
En tanto, la tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre fue estimada en 7,7% de la Población Económicamente Activa (PEA). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,5% para el cuarto trimestre del año.