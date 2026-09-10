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Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1: horarios de las pruebas libres, la clasificación y la carrera

El piloto argentino se estrenará en Madring, el circuito semicallejero que recibirá de nuevo a la máxima categoría en la capital española.

EN MADRID. Franco Colapinto tendrá mañana la chance de sumar los primeros giros en Madring, el nuevo trazado que incorpora la temporada de la Fórmula 1.
EN MADRID. Franco Colapinto tendrá mañana la chance de sumar los primeros giros en Madring, el nuevo trazado que incorpora la temporada de la Fórmula 1. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto competirá del 11 al 13 de septiembre en el nuevo circuito Madring de Madrid, por la 14ª fecha de la Fórmula 1, buscando sumar puntos para su equipo.
  • El argentino llega tras finalizar noveno en Monza luego de una gran remontada, en una fecha que marca el regreso de la Fórmula 1 a la capital española tras cuatro décadas.
  • El nuevo trazado semicallejero desafiará a los competidores y ofrecerá a Colapinto una oportunidad clave para afianzar su rendimiento en la máxima categoría.
Resumen generado con IA

Después de llegar a estar tercero, sufrir un despiste y protagonizar una gran remontada hasta el noveno puesto en Monza, el piloto argentino Franco Colapinto volverá a la actividad a partir de mañana, en el estreno del circuito de Madring, en Madrid, que marcará el regreso de la Fórmula 1 a la capital española después de cuatro décadas.

La F1 disputará su decimocuarta fecha de la temporada entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La gran novedad el trazado ubicado en Valdebebas, que albergará por primera vez un GP.

Colapinto se equivocó cuando estaba donde quería estar: la lección que deja Monza

Colapinto se equivocó cuando estaba donde quería estar: la lección que deja Monza

El circuito de Madring, diseñado en los alrededores de la capital española, promete ser uno de los escenarios más atractivos de la temporada, con un trazado que combina curvas de alta velocidad y zonas de frenado exigentes.

¿Dónde ver en vivo el Gran Premio de España de Fórmula 1?

El Gran Premio de España de la Fórmula 1 será transmitido en vivo para todo el país por Fox Sports Premium y por la plataforma de streaming Disney + Premium. 

RUMBO A MADRID. El argentino buscará sumar más puntos en el Gran Premio de la Fórmula 1 de España. RUMBO A MADRID. El argentino buscará sumar más puntos en el Gran Premio de la Fórmula 1 de España.

El cronograma completo

Viernes 11

Práctica Libre 1 8.30 - 09.30 horas

Práctica Libre 2 12 - 13 horas 

Sábado 12

Práctica Libre 3 7.30 a 8.30 horas 

Clasificación 11 a 12 horas 

Domingo 13

Carrera: 10 hora de Argentina

Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
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