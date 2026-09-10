Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1: horarios de las pruebas libres, la clasificación y la carrera

Después de llegar a estar tercero, sufrir un despiste y protagonizar una gran remontada hasta el noveno puesto en Monza, el piloto argentino Franco Colapinto volverá a la actividad a partir de mañana, en el estreno del circuito de Madring, en Madrid, que marcará el regreso de la Fórmula 1 a la capital española después de cuatro décadas.