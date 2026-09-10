Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1: horarios de las pruebas libres, la clasificación y la carrera

Resumen para apurados
- Franco Colapinto competirá del 11 al 13 de septiembre en el nuevo circuito Madring de Madrid, por la 14ª fecha de la Fórmula 1, buscando sumar puntos para su equipo.
- El argentino llega tras finalizar noveno en Monza luego de una gran remontada, en una fecha que marca el regreso de la Fórmula 1 a la capital española tras cuatro décadas.
- El nuevo trazado semicallejero desafiará a los competidores y ofrecerá a Colapinto una oportunidad clave para afianzar su rendimiento en la máxima categoría.
Después de llegar a estar tercero, sufrir un despiste y protagonizar una gran remontada hasta el noveno puesto en Monza, el piloto argentino Franco Colapinto volverá a la actividad a partir de mañana, en el estreno del circuito de Madring, en Madrid, que marcará el regreso de la Fórmula 1 a la capital española después de cuatro décadas.
La F1 disputará su decimocuarta fecha de la temporada entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La gran novedad el trazado ubicado en Valdebebas, que albergará por primera vez un GP.
El circuito de Madring, diseñado en los alrededores de la capital española, promete ser uno de los escenarios más atractivos de la temporada, con un trazado que combina curvas de alta velocidad y zonas de frenado exigentes.
¿Dónde ver en vivo el Gran Premio de España de Fórmula 1?
El Gran Premio de España de la Fórmula 1 será transmitido en vivo para todo el país por Fox Sports Premium y por la plataforma de streaming Disney + Premium.
El cronograma completo
Viernes 11
Práctica Libre 1 8.30 - 09.30 horas
Práctica Libre 2 12 - 13 horas
Sábado 12
Práctica Libre 3 7.30 a 8.30 horas
Clasificación 11 a 12 horas
Domingo 13
Carrera: 10 hora de Argentina