Qué pasó con la ley de biocombustibles y la sesión del Senado nacional

Resumen para apurados
- El Senado suspendió la sesión de este jueves sobre la ley de biocombustibles debido a la falta de consenso en torno a la participación de las pymes de biodiésel en el mercado.
- El dictamen plantea abrir el mercado y achicar los cupos protegidos de biodiésel hacia 2036, lo que generó reparos entre legisladores de provincias productoras.
- El Gobierno y senadores negocian modificaciones para el recinto, en medio del reclamo agroindustrial para fijar un marco de previsibilidad y elevar los cortes obligatorios.
La nueva ley de biocombustibles quedó nuevamente en suspenso en el Senado de la Nación. La falta de consenso sobre el rol que tendrán las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de biodiésel impidió que se reunieran los votos necesarios para avanzar con el tratamiento del proyecto presentado por Patricia Bullrich "y otros" y derivó en la suspensión de la reunión de Labor Parlamentaria y de la sesión prevista para este jueves.
El principal punto de conflicto no está relacionado con el incremento de los porcentajes de mezcla, sino con cómo se distribuirá el mercado de biodiésel y qué participación tendrán las pequeñas y medianas empresas elaboradoras frente a las grandes empresas integradas (concentran toda la cadena de valor). El dictamen establece que las PyMEs no integradas (compran sus insumos para producir biodiésel, como el aceite) mantendrán una cuota protegida para abastecer el mercado interno, aunque ese cupo se reducirá gradualmente hasta 2036. El volumen restante será asignado mediante licitaciones abiertas.
Ese esquema generó cuestionamientos entre empresas del sector y legisladores de provincias productoras, que reclaman mayores cupos para las PyMEs pensando en la continuidad de ese segmento. Las diferencias terminaron impactando en la discusión parlamentaria y dejaron al oficialismo sin la certeza de contar con los votos para aprobar el proyecto tal como quedó establecido en el dictamen, consignó el diario “Perfil”.
De acuerdo con una fuente parlamentaria, la suspensión de la sesión respondió a la necesidad de continuar las conversaciones y buscar un texto que reúna mayor consenso. “Se levanta la sesión para acordar los artículos a modificar”, explicó una fuente parlamentaria, con referencia a las negociaciones que se desarrollaron alrededor de los puntos cuestionados. “No habrá modificación en los puntos referidos al mercado de bioetanol de caña de azúcar y maíz”, agregó.
Entre los planteos que están sobre la mesa aparece la posibilidad de ampliar los cupos para el biodiésel producido por las PyMEs -el texto establece alrededor de un 30% del corte total en la mezcla con el gasoil- y establecer un período de transición para que las empresas puedan adecuarse al nuevo esquema.
La intención, según la fuente, es que los cambios no se apliquen de manera inmediata y que exista un proceso de adaptación antes de que comiencen a regir plenamente las nuevas condiciones.
Las negociaciones incluyeron también al gobierno de Javier Milei, que estaría dispuesto a introducir modificaciones al proyecto para facilitar un acuerdo. “Hasta el Gobierno quiere cambiar cosas”, señaló la fuente parlamentaria, al describir el estado de las conversaciones.
El problema es que el proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría, por lo que cualquier modificación deberá realizarse durante el tratamiento en el recinto. No se puede alterar ahora el texto del dictamen en la misma instancia de Labor Parlamentaria, sino que los cambios deberán ser planteados y votados por los senadores durante la sesión.
En ese marco, las conversaciones apuntan a encontrar una fórmula que permita destrabar el capítulo referido al biodiésel sin poner en riesgo las iniciativas para el biodiésel, que cuenta con la adhesión de la Liga Bioenergética de las Provincias, incluida Tucumán.
El proyecto propone reemplazar el esquema vigente por otro con mayor competencia y una progresiva liberalización del mercado. También contempla elevar los porcentajes de corte obligatorio: el bioetanol que se mezcla con las naftas pasaría del 12% al 15% en el plazo de un año, mientras que el biodiésel incorporado al gasoil subiría del 7,5% hasta el 10%.
Reclamo previo
Distintas entidades y cámaras vinculadas a la producción agroindustrial y de biocombustibles habían solicitado el martes al Senado el “urgente tratamiento” y la aprobación del dictamen favorable sobre el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles. El objetivo es que la iniciativa, que figura como el expediente S-809/26 y otros vinculados, llegue al recinto de la Cámara alta en la próxima sesión.
A través de una nota fechada en Buenos Aires, las instituciones consideraron que el dictamen elaborado por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda constituye un proyecto legislativo “superador” y de importancia para el desarrollo socioeconómico, energético, industrial y ambiental del país.
Entre los principales aspectos que destacaron se encuentra el incremento de los cortes obligatorios. Según señalaron, la iniciativa establece metas más altas y progresivas de mezcla obligatoria de biodiesel y bioetanol en las naftas y el gasoil, con el objetivo de ampliar el uso de insumos de origen agroindustrial sustentable.
Las entidades también resaltaron el impacto ambiental de la propuesta. En ese sentido, sostuvieron que el proyecto consolida el papel de los biocombustibles como una herramienta para la descarbonización del transporte, en línea con los estándares internacionales de mitigación del cambio climático y transición energética.
Otro de los puntos mencionados fue la calidad de los combustibles. Las instituciones señalaron que una mayor incorporación de biocombustibles permite optimizar el octanaje y las propiedades técnicas de las mezclas comercializadas en el mercado local.
El documento también puso el foco en las posibilidades de innovación y crecimiento. Entre ellas, mencionaron el desarrollo de un mercado libre, la incorporación de autos flex, kits y estaciones de servicio de etanol, mayores cortes provinciales de bioetanol y biodiesel y un horizonte de 15 años de previsibilidad para las inversiones.
El pedido fue firmado por Barbechando; Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Bolsa de Comercio de Chaco; Bolsa de Comercio de Rosario; Centro Azucarero Argentino; Cámara de Alcoholes; Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio); Cámara de Bioetanol de Maíz; Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara); Cañeros Unidos del Este; Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba (Camarco); Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Productora y Expendedora de Biocombustibles (Biopyme); Centro de Exportadores de Cereales (CEC); Consejo Agroindustrial Argentino (CAA); Coninagro - Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada; Maizar - Asociación de Maíz Sorgo Argentino; Unión Cañeros Independientes de Tucumán; Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta; y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.