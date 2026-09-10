Qué pasó con la ley de biocombustibles y la sesión del Senado nacional

El principal punto de conflicto no está relacionado con el incremento de los porcentajes de mezcla, sino con cómo se distribuirá el mercado de biodiésel y qué participación tendrán las pequeñas y medianas empresas elaboradoras frente a las grandes empresas integradas (concentran toda la cadena de valor). El dictamen establece que las PyMEs no integradas (compran sus insumos para producir biodiésel, como el aceite) mantendrán una cuota protegida para abastecer el mercado interno, aunque ese cupo se reducirá gradualmente hasta 2036. El volumen restante será asignado mediante licitaciones abiertas.