Abogan por un nuevo marco regulatorio para el bioetanol

En Fundación Barbechando se celebró que, después de tres cuartos intermedios y un año de debate, la política haya podido llegar a un acuerdo en el Senado, tras la firma del dictamen para un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles. Eso implica el establecimiento de una hoja de ruta para la actividad. “Dentro de Sudamérica, Brasil sigue siendo el norte. Transformó la política pública de biocombustibles en una política de Estado de largo plazo, combinando cortes crecientes, incentivos fiscales y el despliegue de la flota flex-fuel”, sostiene la entidad. La Argentina tiene la materia prima, la industria instalada y la capacidad de producir. “Con dictamen en mano, lo que falta ahora es que el recinto convierta este acuerdo en media sanción en las próximas semanas para que el sector empiece a invertir con reglas claras y previsibles”, precisó.