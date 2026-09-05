Abogan por un nuevo marco regulatorio para el bioetanol

Resumen para apurados
- En el Congreso, el Senado acordó este mes un dictamen sobre biocombustibles para subir los cortes e impulsar inversiones productivas.
- Tras un año de debate, el proyecto fija subas al 10% en biodiésel y al 15% en bioetanol, con topes de mercado para evitar concentración y proteger a pymes.
- De aprobarse en el recinto, la ley garantizará previsibilidad a provincias productoras como Tucumán y sostendrá el cupo para firmas no integradas hasta 2036.
En Fundación Barbechando se celebró que, después de tres cuartos intermedios y un año de debate, la política haya podido llegar a un acuerdo en el Senado, tras la firma del dictamen para un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles. Eso implica el establecimiento de una hoja de ruta para la actividad. “Dentro de Sudamérica, Brasil sigue siendo el norte. Transformó la política pública de biocombustibles en una política de Estado de largo plazo, combinando cortes crecientes, incentivos fiscales y el despliegue de la flota flex-fuel”, sostiene la entidad. La Argentina tiene la materia prima, la industria instalada y la capacidad de producir. “Con dictamen en mano, lo que falta ahora es que el recinto convierta este acuerdo en media sanción en las próximas semanas para que el sector empiece a invertir con reglas claras y previsibles”, precisó.
En la iniciativa, el corte mínimo obligatorio de biodiésel en el gasoil pasa de 7,5% a 10%, y el de bioetanol en las naftas, de 12% a 15%, al año de sancionada la ley. Dentro del bioetanol se mantienen 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz; sobre el 3% restante queda destinado al libre mercado. Fundación Barbechando señala, además que, se establecen reglas para evitar la concentración. Ninguna empresa elaboradora de bioetanol podrá superar el 20% del volumen anual comercializado en el corte obligatorio; en biodiésel, el tope por empresa y por grupo económico dentro del segmento de no integradas es del 10%.
Respecto del mercado electrónico y precios de referencia, se mantiene el sistema de subastas en un mercado único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente, y el reemplazo de los precios máximos por precios de referencia calculados según la paridad de importación. Asimismo, se promueve el coprocesamiento. Los mezcladores que también sean refinadores podrán incorporar materia prima no fósil en la elaboración de gasoil. Ese volumen no se contabiliza para el corte obligatorio de biodiésel, pero sí da acceso a los beneficios impositivos (exención de Impuesto a los Combustibles Líquidos e Impuesto al CO2) hasta un tope del 5% de la mezcla.
Transición ordenada
El dictamen incorpora una transición ordenada para el biodiésel, que va reduciendo de a poco la porción reservada a las empresas no integradas mientras crece, en paralelo, la participación de las empresas integradas (aceiteras). Según la entidad, la novedad está en el final de ese recorrido: el piso mínimo del 3% para las no integradas queda garantizado hasta 2036, lo que le da a las PyME productoras una ventana de previsibilidad mucho más larga que la que ofrecía en los borradores anteriores.
La senadora Beatriz Ávila (Bloque Independencia) calificó al dictamen como “una gran noticia” para Tucumán y para las provincias productoras de bioenergía. “Detrás de esta iniciativa hay trabajo y producción”, dijo. El dictamen prevé un incremento del corte para bioetanol del 12 al 15 por ciento, con un piso del 6% asegurado para la actividad azucarera. Ávila destacó el compromiso de los gobernadores y de las autoridades nacionales para lograr avances en este nuevo marco regulatorio. “Tucumán no tiene litio, ni petróleo pero encuentra en el alcohol una alternativa de futuro. Es un gran avance para la provincia y esperamos que pronto se convierta en ley”, manifestó la senadora tucumana.