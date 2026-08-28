Opinión› PARECERES Reflexiones en torno al bioetanol Franco Augusto Fogliata - Ingeniero Agrónomo Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 4 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSanta FeCórdobaHonorable Senado de la Nación ArgentinaSan LuisPatricia Bullrich Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Tomar el aura por asalto Nuestra “vaca viva”: el bioetanol como futuro productivo del Norte Grande Recuerdo fotográficos: Muñecas y San Martín, en 1974 Pareceres: mejor tomarse con calma las cifras de los precios mayoristas ¿Grossi a la ONU? Lo más popular Llegó a Microsoft, vivió en Canadá y decidió volver a Tucumán para crear su propia empresa Eslavos llega por primera vez a Tucumán: todo sobre el show de Marcos Lescano Los jóvenes vuelven a confiar en Milei: qué dice el índice de Di Tella Tiene 11 años y presentará sus diseños en Argentina Fashion Week ¿Querés bajar de peso? Estos son los cuatro grupos de alimentos que no pueden faltar en tu desayuno Ranking notas premium Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI ¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora? Jueces de Faltas piden saber cuánto cobran los secretarios para equiparar sus sueldos y la Municipalidad pidió preservar los datos Acevedo con un ex intendente, la interna del PRO y ¿viene Milei a Tucumán?