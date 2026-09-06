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Las lágrimas de frustración de Colapinto en Monza: "Desaproveché una oportunidad muy grande"

El piloto argentino finalizó noveno pero lamentó una mala maniobra que ocasionó su despiste cuando marchaba tercero en el Gran Premio de Italia.

GRAN FIN DE SEMANA. Gasly y Colapinto terminaron en el séptimo y noveno lugar del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.
GRAN FIN DE SEMANA. Gasly y Colapinto terminaron en el séptimo y noveno lugar del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. ARCHIVO / FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 1 Hs

Minutos después de terminar el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, el piloto argentino, Franco Colapinto, no pudo contener las lágrimas al analizar la carrera en la zona mixta del circuito de Monza. 

EN VIVO Colapinto terminó en el 9° puesto y Antonelli se quedó con el GP de Italia de la Fórmula 1

EN VIVO Colapinto terminó en el 9° puesto y Antonelli se quedó con el GP de Italia de la Fórmula 1

"Fue una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Podría haber sido una gran carrera y un gran error. Desaproveché una oportunidad muy grande para mí y para el equipo. Nada. Aprender de esto y seguir", resumió Colapinto, antes de interrumpir sus declaraciones.

Al mando de un Alpine que sorprendió en las pruebas de clasificación, Colapinto había largado séptimo y, después del despiste de Charles Leclerc, logró ubicarse tercero en el relanzamiento de la carrera en Monza. 

Pero luego de una mala maniobra en la vuelta 6, el argentino se fue de la pista y regresó en el puesto 15, algo que condicionó sus chances de pelear por los primeros lugares de la carrera. 

VIDEO El despiste que complicó la carrera de Colapinto en Monza

VIDEO El despiste que complicó la carrera de Colapinto en Monza

Sin embargo, el pilarense se mantuvo en carrera, recuperó su ritmo y remontó hasta el puesto 9, para volver a sumar puntos que lo afianzan en el 12° lugar del campeonato de pilotos. 

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