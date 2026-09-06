Las lágrimas de frustración de Colapinto en Monza: "Desaproveché una oportunidad muy grande"

"Fue una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Podría haber sido una gran carrera y un gran error. Desaproveché una oportunidad muy grande para mí y para el equipo. Nada. Aprender de esto y seguir", resumió Colapinto, antes de interrumpir sus declaraciones.