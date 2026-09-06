Las lágrimas de frustración de Colapinto en Monza: "Desaproveché una oportunidad muy grande"

Minutos después de terminar el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, el piloto argentino, Franco Colapinto, no pudo contener las lágrimas al analizar la carrera en la zona mixta del circuito de Monza.
"Fue una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Podría haber sido una gran carrera y un gran error. Desaproveché una oportunidad muy grande para mí y para el equipo. Nada. Aprender de esto y seguir", resumió Colapinto, antes de interrumpir sus declaraciones.
"DESAPROVECHÃ UNA OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE PARA EL EQUIPO Y PARA MI. APRENDER DE ESTO Y SEGUIR". La tristeza de Colapinto por el despiste que sufriÃ³ en Monza— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026
Â¡Arriba, Franco!
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Al mando de un Alpine que sorprendió en las pruebas de clasificación, Colapinto había largado séptimo y, después del despiste de Charles Leclerc, logró ubicarse tercero en el relanzamiento de la carrera en Monza.
Â¡Una verdadera pena! Franco Colapinto habÃa movido bien, superÃ³ a Verstappen en la largada pero terminÃ³ perdiendo muchas posiciones tras sufrir un despiste.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026
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Pero luego de una mala maniobra en la vuelta 6, el argentino se fue de la pista y regresó en el puesto 15, algo que condicionó sus chances de pelear por los primeros lugares de la carrera.
Sin embargo, el pilarense se mantuvo en carrera, recuperó su ritmo y remontó hasta el puesto 9, para volver a sumar puntos que lo afianzan en el 12° lugar del campeonato de pilotos.