Colapinto se equivocó cuando estaba donde quería estar: la lección que deja Monza

El noveno puesto y los dos puntos que se lleva de Italia pueden parecer un premio modesto para una carrera que, durante algunos minutos, le permitió soñar con algo mucho más grande. Pero también pueden resultar engañosos. Porque Colapinto hizo en el Gran Premio de Italia algo que Alpine necesitaba confirmar: que, cuando el auto acompaña y él consigue llevarlo al límite, puede meterse en una pelea que hasta hace poco parecía reservada para otros.