Cómo quedó Franco Colapinto en el campeonato tras sumar puntos en Monza

Resumen para apurados
- Franco Colapinto finalizó noveno en el GP de Italia de F1 tras una remontada en Monza, resultado con el que sumó dos puntos y quedó 12° en el certamen.
- El argentino largó séptimo y cayó por un despiste al relanzar, pero recuperó terreno para sumar por séptima vez en el año en un fin de semana positivo para Alpine.
- Con 21 unidades acumuladas, Colapinto se afianza en el torneo y apunta al Gran Premio de España para sostener la regularidad y escalar posiciones en la tabla.
Franco Colapinto cerró un fin de semana intenso en Monza con una remontada que le permitió sumar dos puntos y afirmarse en la mitad de la tabla del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El argentino terminó noveno en el Gran Premio de Italia después de haber quedado relegado por una salida de pista y ahora ocupa la 12° posición del certamen con 21 unidades.
Colapinto había largado séptimo y tuvo un gran comienzo. Antes de la interrupción inicial llegó a ubicarse cuarto, pero en el relanzamiento forzó demasiado el Alpine y se fue largo en una escapatoria, lo que lo hizo caer considerablemente en el clasificador. A partir de allí inició una recuperación sostenida hasta volver a meterse en zona de puntos.
La carrera terminó con el argentino en el noveno puesto, detrás de Arvid Lindblad y por delante de Yuki Tsunoda. El resultado le permitió sumar por séptima vez en la temporada y alcanzar los 21 puntos, registro que lo mantiene 12° en el campeonato, por detrás de Lindblad, que suma 29, y por delante de Oliver Bearman, que tiene 18.
Así quedó Colapinto en el campeonato
La tabla de pilotos sigue liderada por Kimi Antonelli, quien además ganó en Monza y llegó a 267 puntos. Segundo aparece George Russell, con 201, mientras que Lewis Hamilton marcha tercero con 191. Más atrás se ubican Lando Norris, con 171; Charles Leclerc, con 155; y Max Verstappen, con 127.
Detrás de ellos aparecen Oscar Piastri, con 116 puntos; Isack Hadjar, con 71; Liam Lawson, con 51; y Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, con 41. Luego se ubica Lindblad, con 29, antes del argentino, que aparece 12° con 21 unidades.
Por detrás de Colapinto figuran Bearman, con 18; Gabriel Bortoleto, con 10; Nico Hülkenberg y Carlos Sainz, con seis cada uno; Alexander Albon, con cinco; Esteban Ocon y Fernando Alonso, con tres; y Tsunoda, con uno. Más atrás, todavía sin puntos, aparecen Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.
Un fin de semana positivo para Alpine
El saldo también fue favorable para Alpine. Gasly había conseguido el sábado la primera pole position de su carrera, aunque en competencia perdió terreno frente a los autos más rápidos y terminó séptimo. Colapinto, en tanto, compensó su error con una remontada que le permitió volver a sumar.
Para el argentino, el noveno puesto dejó sensaciones mixtas: consiguió puntos y volvió a mostrar capacidad de recuperación, aunque él mismo reconoció que el desarrollo de la carrera le dejó la sensación de haber desaprovechado una oportunidad todavía mayor. Alpine, de todos modos, cerró Monza con sus dos autos dentro del Top 10.
La Fórmula 1 continuará ahora con su próxima fecha en España, donde Colapinto buscará sostener la regularidad y seguir acercándose al grupo que tiene por delante en el campeonato.