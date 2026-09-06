Cómo quedó Franco Colapinto en el campeonato tras sumar puntos en Monza

La carrera terminó con el argentino en el noveno puesto, detrás de Arvid Lindblad y por delante de Yuki Tsunoda. El resultado le permitió sumar por séptima vez en la temporada y alcanzar los 21 puntos, registro que lo mantiene 12° en el campeonato, por detrás de Lindblad, que suma 29, y por delante de Oliver Bearman, que tiene 18.