Scaloni sorprendió en la Fórmula 1: apoyó a Colapinto y habló de la Selección

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni visitó este fin de semana el Gran Premio de Monza de Fórmula 1 junto a su familia para apoyar al piloto argentino Franco Colapinto y disfrutar del automovilismo.
- El DT de la Selección recorrió los boxes, dialogó sobre su afición por el deporte motor y recordó la exigencia física y mental tras las recientes competencias con la Albiceleste.
- La visita visibiliza el respaldo a Colapinto en Alpine, mientras el técnico finaliza su descanso antes de retomar los trabajos con la Selección para la próxima fecha FIFA.
Lionel Scaloni reapareció públicamente este fin de semana en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado en el histórico circuito de Monza. El entrenador de la selección argentina asistió acompañado por su familia y aprovechó la ocasión para hablar de su vínculo con el automovilismo, expresar su apoyo a Franco Colapinto y referirse al presente de la “Albiceleste”.
Scaloni explicó que su presencia en el circuito tuvo mucho que ver con la pasión de uno de sus hijos por la categoría. “Vengo más por él que por mí. Es apasionado de la Fórmula 1. Este circuito vale la pena venir”, contó el DT, quien también reconoció que sigue de cerca el mundo del motor desde hace años.
Además, reveló una curiosidad sobre su relación con algunos pilotos y recordó un reciente encuentro con Carlos Sainz en España. “La mayoría hace ciclismo. El otro día estuve en Mallorca con Carlos Sainz, que también hace bici. Es un deporte lindo. Bastante más riesgoso este, pero parecido”, comentó entre risas.
El apoyo a Colapinto
Scaloni se mostró especialmente sorprendido por la evolución tecnológica de la Fórmula 1 y destacó la posibilidad de observar de cerca los monoplazas. “Fuimos a ver los coches de cerca. Es una cosa increíble lo que ha cambiado la F1 a lo que cuando yo iba de chiquito”, señaló.
En ese contexto, el entrenador puso el foco en Alpine y, particularmente, en Colapinto. “Esperando a ver qué pasa con los Alpine, que están ahí adelante... Con Franco que larga séptimo, con el compañero primero... La verdad, increíble. Esperemos que vaya bien”, expresó antes de la carrera.
Scaloni también le dedicó un mensaje directo al piloto argentino. “Ojalá, lo merece. Es un circuito que, para el piloto de carrera, debe ser el más lindo para hacer un buen resultado”, sostuvo, dejando en claro su deseo de ver a Colapinto aprovechar la oportunidad en Monza.
La Selección y lo que viene
Más allá de la Fórmula 1, Scaloni también habló de la Selección y dejó una reflexión sobre lo vivido en el Mundial 2026, en el que el equipo terminó como subcampeón. El entrenador definió aquella experiencia como “un mes y medio estresante”, una muestra del desgaste que implicó la competencia.
Sin detenerse demasiado en el pasado, el DT dejó claro que ya tiene la cabeza puesta en lo que viene. “Ahora disfrutando. Ya se viene otra fecha FIFA pero, cuando podemos, nos acercamos a ver este mundo, que a mí me apasiona desde siempre”, afirmó.
De esta manera, Scaloni aprovechó una jornada distinta para desconectarse por unas horas del fútbol, aunque sin dejar completamente de lado la Selección. Entre la pasión familiar por la Fórmula 1, el apoyo a Colapinto y la mirada puesta en la próxima fecha FIFA, el técnico argentino volvió a mostrarse públicamente antes de retomar la actividad con la “Albiceleste”.