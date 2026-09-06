Briatore elogió a Colapinto tras su remontada en el GP de Italia

Resumen para apurados
- Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras terminar noveno en Monza y sumar valiosos puntos para Alpine en el Gran Premio de Italia de F1 luego de una gran remontada.
- Colapinto largó séptimo, cayó al puesto 15 tras despistarse en la vuelta 11 y luego remontó con gran ritmo en pista hasta meterse noveno, sumando por séptima vez en el año.
- La actuación ratifica el respaldo de Alpine al piloto bonaerense y afianza la competitividad del equipo para recortar distancias en el campeonato de constructores.
Franco Colapinto volvió a dejar una actuación destacada en la Fórmula 1 y recibió un fuerte respaldo desde Alpine. Después de recuperarse de un despiste que lo había relegado al fondo del pelotón y terminar noveno en el Gran Premio de Italia, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, destacó públicamente la carrera del argentino.
El elogio de Flavio Briatore
“Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos valiosos para la escudería”, expresó el italiano después de la competencia en Monza. Briatore también valoró el rendimiento general del equipo durante todo el fin de semana y volvió a incluir al bonaerense entre los puntos altos.
“Ambos pilotos han hecho un trabajo fantástico durante el fin de semana. Fue estupendo que Pierre (Gasly) pudiera disfrutar de su momento con el equipo ayer, y Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos valiosos para la escudería”, agregó.
La actuación de Colapinto tuvo todavía más mérito por cómo se desarrolló su carrera. El argentino largó séptimo y, luego de una serie de incidentes en las primeras vueltas, llegó a ubicarse provisionalmente tercero. Sin embargo, en la vuelta 11 perdió el control de su Alpine en una chicana mientras peleaba con varios autos y cayó hasta el 15° puesto.
La remontada de Franco Colapinto en Monza
A partir de ahí comenzó la recuperación. Colapinto fue avanzando posiciones, aprovechó errores de sus rivales y también mostró buen ritmo en pista. Más adelante, el ingreso del Auto de Seguridad Virtual le permitió volver a acercarse al Top 10.
En el tramo final superó a Yuki Tsunoda y se adueñó del noveno puesto, posición en la que finalmente cruzó la meta. El resultado le permitió sumar dos puntos y cerrar una carrera que había quedado seriamente comprometida después de su despiste.
Briatore también se refirió al crecimiento general de Alpine y al impacto de las últimas mejoras introducidas en el monoplaza. “Este fin de semana ha sido positivo para el equipo, con momentos destacados como la pole position de ayer y la suma de buenos puntos. Hemos recortado distancias con Racing Bulls en el campeonato, y las mejoras introducidas en el coche durante las últimas carreras nos han situado en una posición más competitiva para luchar en pista”, señaló.
El dirigente, sin embargo, mantuvo la cautela sobre el potencial real del equipo. “Éramos realistas sobre lo que podíamos lograr hoy y, en última instancia, el resultado ha sido un fiel reflejo de nuestro ritmo a lo largo de la distancia de carrera”, completó.
Dos puntos importantes para Alpine
Con los dos puntos sumados en Monza, Colapinto mantiene una buena regularidad en el campeonato: puntuó en siete de las 14 fechas disputadas. Su compañero Gasly, que había logrado la pole position el sábado, terminó séptimo.
La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, que protagonizó una remontada notable después de largar 19° y se convirtió en el primer piloto italiano en ganar en Monza en seis décadas. George Russell y Max Verstappen completaron el podio.
Para Colapinto, más allá del noveno puesto, el respaldo de Briatore aparece como otro dato positivo. El argentino volvió a responder en una carrera adversa, recuperó posiciones y terminó sumando puntos en uno de los circuitos más exigentes del calendario.