Briatore elogió a Colapinto tras su remontada en el GP de Italia

Briatore también se refirió al crecimiento general de Alpine y al impacto de las últimas mejoras introducidas en el monoplaza. “Este fin de semana ha sido positivo para el equipo, con momentos destacados como la pole position de ayer y la suma de buenos puntos. Hemos recortado distancias con Racing Bulls en el campeonato, y las mejoras introducidas en el coche durante las últimas carreras nos han situado en una posición más competitiva para luchar en pista”, señaló.