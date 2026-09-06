Colapinto pidió perdón tras el GP de Italia y su ingeniero lo consoló por radio: “Nada de disculpas”

Franco Colapinto terminó con lágrimas en los ojos el Gran Premio de Italia. El argentino había quedado con bronca por un despiste que lo alejó de la pelea en los puestos de vanguardia, pero apenas cruzó la bandera a cuadros recibió un mensaje contundente desde el muro de Alpine. Su ingeniero de pista, Stuart Barlow, eligió dejar de lado el error y poner el foco en la remontada que llevó al piloto desde el 16° puesto hasta la zona de puntos.