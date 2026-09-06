Colapinto pidió perdón tras el GP de Italia y su ingeniero lo consoló por radio: “Nada de disculpas”

Resumen para apurados
- Franco Colapinto pidió disculpas a Alpine tras despistarse en el GP de Italia en Monza, pero su ingeniero lo respaldó por su gran remontada hasta el noveno puesto.
- El piloto argentino largó séptimo y cayó al puesto 16 por una salida de pista, pero logró sobreponerse con daños en su auto para finalizar en la zona de puntos.
- La contundente respuesta del muro ratifica el respaldo interno de Alpine hacia Colapinto y afianza su confianza competitiva para las próximas fechas de la Fórmula 1.
Franco Colapinto terminó con lágrimas en los ojos el Gran Premio de Italia. El argentino había quedado con bronca por un despiste que lo alejó de la pelea en los puestos de vanguardia, pero apenas cruzó la bandera a cuadros recibió un mensaje contundente desde el muro de Alpine. Su ingeniero de pista, Stuart Barlow, eligió dejar de lado el error y poner el foco en la remontada que llevó al piloto desde el 16° puesto hasta la zona de puntos.
La escena se produjo por radio, segundos después del final en Monza. Colapinto se mostró muy autocrítico y se disculpó varias veces por lo sucedido durante la carrera. Del otro lado, Barlow respondió con firmeza: para el equipo, el balance iba mucho más allá de ese despiste.
Franco Colapinto se disculpó tras el GP de Italia
“Merecíamos más, Stu”, lamentó Colapinto después de terminar noveno. Antes ya había expresado toda su frustración: “Perdón Stu, estoy muy decepcionado conmigo mismo. Perdón, perdón. Un idiota”.
La bronca tenía una explicación. El piloto de Alpine había largado desde la séptima posición y, después de la bandera roja provocada por el accidente de Charles Leclerc, consiguió avanzar hasta meterse entre los primeros lugares.
Sin embargo, cuando intentaba sostenerse en la zona de privilegio perdió el control del monoplaza, atravesó la cama de leca y cayó hasta el 16° puesto. Parecía que una carrera que había comenzado con enormes expectativas se desmoronaba en cuestión de segundos.
El mensaje de Stuart Barlow que respaldó a Colapinto
Barlow, sin embargo, buscó cambiar inmediatamente el enfoque. “Amigo, vamos. Pensemos acerca de lo positivo acá. P9”, le respondió por radio.
Luego profundizó su respaldo: “Terminaste P9 con un manejo increíble hoy. Arrastraste un poco de daño ahí, manejaste muy, muy bien y volviste a P9. De vuelta en Q3, de vuelta en los puntos. Bajaste a P16 y volviste a P9, casi terminás en P8”.
Colapinto volvió a disculparse, pero la respuesta del ingeniero fue todavía más contundente.
“Nada de disculpas. Hacemos esto todos juntos. Volvimos a sumar puntos, volvimos a la Q3, ¿ok? Eso es lo más importante hoy”, remarcó Barlow.
Y cerró con una frase que sintetizó el respaldo interno que recibió el argentino: “Creo que podés estar muy orgulloso de esta remontada, nosotros lo estamos acá”.