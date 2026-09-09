Bernardo Stamateas, sobre salud mental: “El pasado se sana desde el presente”

La importancia de vivir

“Tu problema no tiene una solución, tiene muchas. No lo ves porque estás bajo angustia”, afirmó el psicólogo ante el público, en una de las frases que generó mayor eco entre los presentes, y a partir de ahí desarrolló la importancia de sostener un proyecto de vida. Recurrió para eso a anécdotas de su propio consultorio: recordó el caso de una paciente que había atravesado una situación límite y que, según relató, encontró en la posibilidad de tener un sueño una razón para sostenerse. “Nadie quiere matarse, lo que uno quiere matar es una situación que lo aqueja”, remarcó.