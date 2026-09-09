Bernardo Stamateas, sobre salud mental: “El pasado se sana desde el presente”

Con una gran convocatoria, el psicólogo y escritor Bernardo Stamateas ofreció anoche en el Palacio de los Deportes, una charla gratuita de más de una hora y media en la que habló de sueños, duelo y vínculos para invitar a la audiencia a repensar el propósito de cada etapa de la vida. La misma forma parte de su décimo recorrido nacional. Entre risas y momentos de reflexión, el especialista construyó un recorrido emotivo que tuvo como eje la recuperación del vínculo presencial y la idea de que el dolor, lejos de evitarse, puede transformarse en crecimiento.
Las etapas de la vida
A partir de una serie de preguntas al público, el escritor introdujo el concepto central de su charla, ligado a su libro “Vida nutritiva”: la vida entendida no como una línea que declina después de cierta edad, sino como una escalera que va sumando etapas.
Según planteó, cada momento tiene una necesidad emocional propia. En la infancia, el juego: “Nacemos jugando para morir jugando”, sostuvo. En la adolescencia, ubicó el eje en la rebeldía y en la búsqueda de autonomía frente a los adultos: “Nosotros, los adultos, tenemos que ser como un aeropuerto siempre abierto para que nuestros hijos puedan ir y volver, y siempre recibirlos con amor”, señaló, en una referencia a la parábola bíblica del hijo pródigo.
En la juventud, ubicó a los sueños, aclarando que ser percibido como un loco es, en realidad, una cualidad positiva. En la adultez, la capacidad de darse los gustos que antes se posponían. Y en la vejez, el conocimiento acumulado y la posibilidad de compartirlo con los más jóvenes.
Pero el eje de esta parte de la charla no fue simplemente asignarle una cualidad a cada etapa, sino advertir sobre el error de creer que esas virtudes le pertenecen en exclusiva a un momento de la vida. Para Stamateas, el juego, la rebeldía, los sueños, el disfrute y el conocimiento no son propiedad de ninguna edad puntual: son necesidades que atraviesan toda la vida adulta y que no deberíamos resignar nunca, sin importar en qué etapa nos encontremos.
La importancia de vivir
“Tu problema no tiene una solución, tiene muchas. No lo ves porque estás bajo angustia”, afirmó el psicólogo ante el público, en una de las frases que generó mayor eco entre los presentes, y a partir de ahí desarrolló la importancia de sostener un proyecto de vida. Recurrió para eso a anécdotas de su propio consultorio: recordó el caso de una paciente que había atravesado una situación límite y que, según relató, encontró en la posibilidad de tener un sueño una razón para sostenerse. “Nadie quiere matarse, lo que uno quiere matar es una situación que lo aqueja”, remarcó.
También compartió el recuerdo de sus comienzos como autor: contó que, tras ser rechazado por varias editoriales, imprimió por su cuenta los primeros ejemplares de lo que luego se convertiría en un best seller y los distribuyó personalmente en una librería porteña. El libro terminó traducido a decenas de idiomas. “Seguí adelante. No necesitas que todos te digan que sí. Van a decir que no, que no y que no nuevamente. Pero hay alguien que te va a decir que sí”, dijo, entre risas.
La fuerza del presente
Otro de los tramos fuertes de la noche giró en torno a los efectos del estrés en la percepción cotidiana. “Cuando tenemos estrés tenemos visión de túnel, sólo vemos hacia delante; cuando estamos relajados tenemos visión de 180 grados”, explicó el escritor, y de ahí derivó hacia el modo en que la angustia puede volver más rígida la mirada sobre los propios problemas: “El pasado no es más grande que el presente”, señaló sobre quienes no logran ver un proyecto por delante.
Desde esa idea conectó con una reflexión sobre el dolor y la capacidad de sanar: “El pasado no se sana desde el pasado, se sana desde el presente”, sostuvo, y agregó que “lo que se sufrió, se cura haciendo eso que no tuviste con alguien”.
Sobre el final, Stamateas repasó ideas de cuatro de sus libros. En referencia a “Dolor que fortalece”, sostuvo que el duelo no debe apurarse ni medicarse sin más, y que quienes ya no están dejan semillas, como la alegría o la perseverancia, que permanecen en quienes sobreviven: “El dolor nos transforma y se transforma. Nos vuelve más profundos y más empáticos ”.
Ya sobre “Narcisistas”, su libro más reciente, describió rasgos de este tipo de personalidad y advirtió sobre el rol de las redes sociales y del sistema en la cultura de la comparación permanente. También mencionó al individualismo y al consumismo como ideas que, dijo, funcionan como “venenos” culturales de la actualidad,
Después de este repaso, dio paso a una ronda de preguntas y respuestas con el público, en un ida y vuelta directo que cerró la noche. (Producción periodística: Valentina Aranda Zóttola)