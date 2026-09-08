Hoy, en "Panorama Tucumano": la UNT abre una nueva etapa, ¿qué desafíos tendrán Mohamed y Madkur?

Esta noche, en “Panorama Tucumano”, el programa insignia de LA GACETA Play, Sergio Mohamed y Mercedes Madkur serán protagonistas de una entrevista en la que abordarán los principales desafíos de la nueva etapa de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y las características de la universidad que pretenden construir.
Mohamed y Madkur fueron elegidos rector y vicerrectora de la UNT y ya plantearon los primeros ejes de una conducción que tendrá por delante desafíos académicos, presupuestarios e institucionales. Así, la Universidad Nacional de Tucumán comienza un nuevo período de gestión.
Además, Gabriela Baigorri trae la radiografía del mapa político y sus clásicos stickers para entender cómo se mueven las fichas territoriales. A continuación, Marcelo Aguaysol aporta su mirada desglosando las estrategias, las alianzas y la rosca que se juega detrás de escena.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).