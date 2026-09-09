Mohamed y Madkur explicaron su hoja de ruta al frente de la UNT: lo que proponen

Tras haber asumido formalmente la conducción de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) luego de haber sido elegidos con el respaldo de 146 votos para el período que se extiende hasta 2030, Sergio Mohamed y Horacio Madkur dialogaron en Panorama Tucumano con Federico van Mameren para repasar los ejes prioritarios de su mandato y detallar los principales desafíos institucionales.
Al abordar el camino que los llevó a la conducción de la universidad, las nuevas autoridades remarcaron que su gestión encarna la continuidad y profundización de un proyecto iniciado en 2018 por José García y continuado por Sergio Pagani. Mohamed subrayó que esta línea de trabajo, iniciada con un estricto ordenamiento presupuestario y del patrimonio universitario, permitió mantener la estabilidad de la casa de altos estudios y ejecutar diversas obras a favor de la comunidad universitaria. Sobre el futuro rol de Pagani en esta etapa, el flamante rector confirmó que la universidad no puede “prescindir de su experiencia” y que continuarán las conversaciones para sumarlo a una unidad de planificación universitaria. “Él tiene la característica de anticiparse a los problemas, de ver cuándo vienen los problemas, y le gusta mucho planificar y ordenar. Lo ha demostrado en la gestión de la facultad de Ciencias Exactas y de la universidad”, destacó Mohamed sobre antecesor.
Durante la entrevista también se analizó la influencia política de José Hugo Saab dentro del ecosistema universitario. Sobre este punto, Madkur relativizó las lecturas sobre un poder absoluto de la Secretaría General, definiéndola como un poder relativo, dado que el poder real reside en los consejos directivos de las facultades y en la conformación de la Asamblea Universitaria, sustentada en un padrón docente que se define por concursos y abarca cerca del 60% del electorado.
Confirmando su continuidad en la Secretaría General, Mohamed respaldó a Saab al calificarlo como un “solucionador continuo de problemas” y un nexo clave entre la universidad, el Gobierno provincial, los municipios y la Legislatura. A su vez, el rector remarcó que las áreas administrativas bajo su órbita -como Protección Universitaria, Mesa de Entradas y Despacho- funcionan a la perfección, por lo que no ven razones para realizar cambios.
Una prioridad
Madkur enfatizó la necesidad de contener a los alumnos que ingresan desde el nivel medio con deficiencias estructurales para evitar la deserción y la expulsión del sistema.
Entre las herramientas de apoyo, ponderó la política del boleto estudiantil gratuito, financiado mediante convenios con la Provincia y municipios para alumnos regulares censados.
Asimismo, las autoridades ratificaron la profundización de la expansión territorial de la UNT llevando carreras como Abogacía, Ciencias Económicas, Medicina y Enfermería a sedes del interior como Trancas, Monteros, La Banda, Bella Vista, Aguilares y Concepción. Esta estrategia permitió transformar la composición geográfica de la matrícula, logrando que la proporción de estudiantes residentes en el interior provincial pase del 25% al 43% del total.
Para enfrentar el desgranamiento en los años superiores, la gestión proyecta la implementación de un sistema de alerta temprana que detecte inasistencias prolongadas o bajas en el rendimiento académico. En paralelo, se desarrollarán planes de acompañamiento para la finalización de carrera orientados a estudiantes que se insertan de manera temprana en el mercado laboral.
IA en la agenda
En cuanto a la innovación académica, Madkur anunció un plan de alfabetización en Inteligencia Artificial (IA) para el cuerpo docente y el desarrollo de un marco reglamentario para su uso. El vicerrector sostuvo que la universidad no debe rechazar la tecnología ni buscar en ella únicamente respuestas hechas, sino utilizarla como una herramienta pedagógica para enseñar a formular nuevas preguntas y evaluar sus riesgos.
Desde la perspectiva de la gestión, Mohamed explicó que la IA también se integrará a los mecanismos administrativos para acelerar y agilizar los trámites institucionales. Además, valoró que las herramientas fortalecidas tras la pandemia constituyen la base tecnológica idónea para monitorear las trayectorias estudiantiles y reaccionar ante distintos problemas.
Cuentas claras
Mohamed enfatizó que como funcionarios públicos tienen la obligación ética de “rendir cuentas” con la máxima rigurosidad al manejar fondos pertenecientes a toda la comunidad. En relación a esto adelantó que las personas y los procedimientos de esta nueva gestión aportarán una impronta propia, asumiendo el compromiso de demostrar con total claridad el destino de cada peso invertido.
Como muestra del modelo de orden presupuestario y austeridad que buscarán consolidar, Mohamed destacó la ejecución de obras de infraestructura financiadas con ahorros propios en distintas facultades.