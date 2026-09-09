Mohamed y Madkur explicaron su hoja de ruta al frente de la UNT: lo que proponen

Al abordar el camino que los llevó a la conducción de la universidad, las nuevas autoridades remarcaron que su gestión encarna la continuidad y profundización de un proyecto iniciado en 2018 por José García y continuado por Sergio Pagani. Mohamed subrayó que esta línea de trabajo, iniciada con un estricto ordenamiento presupuestario y del patrimonio universitario, permitió mantener la estabilidad de la casa de altos estudios y ejecutar diversas obras a favor de la comunidad universitaria. Sobre el futuro rol de Pagani en esta etapa, el flamante rector confirmó que la universidad no puede “prescindir de su experiencia” y que continuarán las conversaciones para sumarlo a una unidad de planificación universitaria. “Él tiene la característica de anticiparse a los problemas, de ver cuándo vienen los problemas, y le gusta mucho planificar y ordenar. Lo ha demostrado en la gestión de la facultad de Ciencias Exactas y de la universidad”, destacó Mohamed sobre antecesor.