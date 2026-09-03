¿Cuándo cobran los empleados estatales de Tucumán?

Resumen para apurados
- Estatales de Tucumán cobrarán el 80% restante del sueldo de agosto entre el 4 y el 9 de septiembre, según informó la Tesorería General.
- El esquema de pagos inicia con Salud y Vivienda, sigue con Seguridad y Educación, y finaliza el miércoles con el Poder Judicial y municipios.
- El cumplimiento de este calendario escalonado garantiza la cancelación total de los salarios provinciales e inyecta liquidez en el consumo local.
La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pagos de la parte complementaria (80%) del sueldo de agosto para los empleados estatales.
La acreditación de los haberes se extenderá desde el viernes 4 de septiembre hasta el miércoles 9 de septiembre, según el organismo al que pertenezca cada trabajador.
Viernes 4 de septiembre
Cobrarán ese día el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), el Instituto Provincial de la Vivienda, el Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y la Sociedad Aguas del Tucumán.
Sábado 5 de septiembre
El sábado 5 de septiembre percibirán sus haberes los empleados de Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales), Educación en sus establecimientos provinciales, la Administración Central, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
Martes 8 de septiembre
El martes 8 de septiembre continuará el cronograma con el pago a Comunas Rurales, Educación (establecimientos provinciales), Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Jubilados fuera de convenio, Renta vitalicia para Héroes de Malvinas y el Poder Legislativo.
Miércoles 9 de septiembre
El miércoles 9 de septiembre culminará el cronograma con la acreditación para el Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal), el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, los Municipios del Interior, la Dirección de Recursos Hídricos, el Ente Autárquico Tucumán Turismo, el Ente Cultural de Tucumán, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), el Instituto de Desarrollo Productivo, el Ente de Infraestructura Comunitaria, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol, el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y la Educación en establecimientos públicos de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos).