Política

¿Cuándo cobran los empleados estatales de Tucumán?

La Tesorería General detalló las fechas de cobro según cada repartición.

ESTATALES. El pago de sueldos comenzará este viernes en la Provincia.
ESTATALES. El pago de sueldos comenzará este viernes en la Provincia.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Estatales de Tucumán cobrarán el 80% restante del sueldo de agosto entre el 4 y el 9 de septiembre, según informó la Tesorería General.
  • El esquema de pagos inicia con Salud y Vivienda, sigue con Seguridad y Educación, y finaliza el miércoles con el Poder Judicial y municipios.
  • El cumplimiento de este calendario escalonado garantiza la cancelación total de los salarios provinciales e inyecta liquidez en el consumo local.
Resumen generado con IA

La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pagos de la parte complementaria (80%) del sueldo de agosto para los empleados estatales. 

La acreditación de los haberes se extenderá desde el viernes 4 de septiembre hasta el miércoles 9 de septiembre, según el organismo al que pertenezca cada trabajador.

Viernes 4 de septiembre

Cobrarán ese día el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), el Instituto Provincial de la Vivienda, el Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y la Sociedad Aguas del Tucumán.

Sábado 5 de septiembre

El sábado 5 de septiembre percibirán sus haberes los empleados de Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales), Educación en sus establecimientos provinciales, la Administración Central, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Martes 8 de septiembre

El martes 8 de septiembre continuará el cronograma con el pago a Comunas Rurales, Educación (establecimientos provinciales), Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Jubilados fuera de convenio, Renta vitalicia para Héroes de Malvinas y el Poder Legislativo.

Miércoles 9 de septiembre

El miércoles 9 de septiembre culminará el cronograma con la acreditación para el Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal), el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, los Municipios del Interior, la Dirección de Recursos Hídricos, el Ente Autárquico Tucumán Turismo, el Ente Cultural de Tucumán, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), el Instituto de Desarrollo Productivo, el Ente de Infraestructura Comunitaria, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol, el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y la Educación en establecimientos públicos de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos).

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
1

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo
2

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”
3

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte
4

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

El país está descapitalizando las rutas: la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial
5

"El país está descapitalizando las rutas": la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial

Ranking notas premium
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
2

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Una campaña electoral a cara de perro
3

Una campaña electoral a cara de perro

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos
4

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
5

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Más Noticias
La Asamblea Universitaria define hoy al nuevo rector de la UNT

La Asamblea Universitaria define hoy al nuevo rector de la UNT

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

Cabrera-Abdala, nueve meses firmes en la carrera

Cabrera-Abdala, nueve meses firmes en la carrera

Mohamed-Madkur, con el respaldo de 12 decanos

Mohamed-Madkur, con el respaldo de 12 decanos

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Scania recibe CV para futuras vacantes en Tucumán y el NOA: cómo cargarlo

Scania recibe CV para futuras vacantes en Tucumán y el NOA: cómo cargarlo

Comentarios