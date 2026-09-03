¿Cuándo cobran los empleados estatales de Tucumán?

Miércoles 9 de septiembre

El miércoles 9 de septiembre culminará el cronograma con la acreditación para el Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal), el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, los Municipios del Interior, la Dirección de Recursos Hídricos, el Ente Autárquico Tucumán Turismo, el Ente Cultural de Tucumán, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), el Instituto de Desarrollo Productivo, el Ente de Infraestructura Comunitaria, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol, el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y la Educación en establecimientos públicos de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos).