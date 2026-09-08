El Gobierno responsabilizó al kirchnerismo tras los alarmantes resultados de las pruebas PISA 2025

La administración de Javier Milei puso el foco en dos herramientas centrales. el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática. Según detalló el Ministerio, el primero “está orientado a fortalecer los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad y a garantizar que todos los estudiantes del país puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad”. Por su parte, el programa de ciencias exactas “está enfocado en fortalecer de manera prioritaria las capacidades numéricas de los estudiantes de todo el país para que ningún chico quede rezagado”. Con estas medidas, el Ejecutivo busca revertir una tendencia que hoy deja al 92% de los alumnos argentinos fuera de los estándares básicos de excelencia internacional.