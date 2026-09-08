El Gobierno responsabilizó al kirchnerismo tras los alarmantes resultados de las pruebas PISA 2025

Resumen para apurados
- El Gobierno culpó al kirchnerismo tras difundirse los resultados de las pruebas PISA 2025 en Argentina, donde menos de uno de cada 12 alumnos alcanza el nivel educativo básico.
- El país obtuvo sus peores registros en 20 años: el 76% de los alumnos no resuelve cuentas simples y el 60% no comprende textos básicos, quedando rezagado en América Latina.
- Para revertir esta crisis de aprendizaje, la administración nacional implementará planes específicos de alfabetización y matemática enfocados en los primeros años de escolaridad.
El Gobierno nacional emitió un duro comunicado tras conocerse los resultados de las pruebas PISA 2025, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. El informe revela una realidad preocupante para el sistema educativo argentino: menos de uno de cada 12 estudiantes alcanza el umbral mínimo de conocimientos en Lengua, Matemática y Ciencias. Ante este escenario, la cartera dirigida por Sandra Pettovello apuntó directamente contra las políticas de los últimos años.
El impacto del "deterioro" sistémico
A través de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano señaló que los resultados son el reflejo de un proceso de degradación prolongado. “Si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes”, indicó el comunicado oficial.
Según el oficialismo, la caída en el desempeño no es casual. El texto sostiene que "en nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno. Estos resultados se inscriben en una tendencia mundial: son los más bajos desde la primera edición del programa impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2000″.
En ese sentido, el Ministerio acusó directamente a la gestión anterior. “Se suma una responsabilidad concreta, el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema”, agregaron.
Matemática y el fenómeno de los "lectores apresurados"
Los datos técnicos de PISA 2025 ubican a la Argentina en el bloque medio-bajo de América Latina, siendo superada por países como Uruguay, Chile, México, Colombia, Brasil y Perú. El panorama más desolador se da en Matemática, donde el país obtuvo 367 puntos (una caída del 2,9% respecto a 2022), situándose en el puesto 75 de 91 naciones. Actualmente, el 76% de los alumnos no puede resolver operaciones matemáticas sencillas de la vida cotidiana.
El comunicado también mencionó un hallazgo de la OCDE sobre el comportamiento de los estudiantes frente a la computadora: el fenómeno de los “lectores apresurados”, jóvenes que responden rápido y mal. Sin embargo, Capital Humano advirtió que esto no justifica el bajo nivel local. En Lectura y Ciencias, la situación no es mejor: el 60% de los jóvenes no cuenta con competencias mínimas para identificar la idea principal de un texto moderado, y solo el 41% alcanzó el nivel básico en ciencias.
Alfabetización y Matemática como ejes de cambio
Frente al diagnóstico, el Gobierno reafirmó su intención de modificar el rumbo mediante políticas estructurales. “El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informa que, tras conocerse los resultados de las evaluaciones PISA 2025, reafirma el compromiso con la transformación del sistema educativo mediante políticas estructurales enfocadas en aprendizajes fundamentales”, destacó el documento.
La administración de Javier Milei puso el foco en dos herramientas centrales. el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática. Según detalló el Ministerio, el primero “está orientado a fortalecer los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad y a garantizar que todos los estudiantes del país puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad”. Por su parte, el programa de ciencias exactas “está enfocado en fortalecer de manera prioritaria las capacidades numéricas de los estudiantes de todo el país para que ningún chico quede rezagado”. Con estas medidas, el Ejecutivo busca revertir una tendencia que hoy deja al 92% de los alumnos argentinos fuera de los estándares básicos de excelencia internacional.