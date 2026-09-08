Pruebas PISA 2025: tres de cada cuatro estudiantes tienen dificultades en Matemáticas

Al examinar la situación global del país, especialistas en el ámbito educativo instan a abordar el problema desde una perspectiva integral de largo plazo. “Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática, y la caída se repite en Lectura y Ciencias. Esto ocurre pese a señales alentadoras como la mejora reciente en Lengua que mostró Aprender 2025, lo que evidencia que los avances en un nivel educativo no alcanzan si no hay una estrategia sostenida a lo largo de toda la trayectoria escolar. El desafío que tenemos por delante es sostener los esfuerzos y sumar el foco en Matemática”, consideró Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, en declaraciones difundidas por Infobae.com.