Pruebas PISA 2025: tres de cada cuatro estudiantes tienen dificultades en Matemáticas

Resumen para apurados
- La OCDE reveló este martes que los alumnos argentinos de 15 años lograron su peor registro histórico en Matemática en las pruebas PISA, profundizando la crisis educativa.
- La evaluación digital a 11.093 estudiantes reflejó que sólo el 24% alcanza saberes básicos numéricos, consolidando un declive sostenido desde 2018 que también golpeó Ciencias y Lectura.
- Expertos advierten sobre la brecha frente a otros países y reclaman reformas integrales a largo plazo para asegurar aprendizajes esenciales en la trayectoria escolar.
Los estudiantes argentinos de 15 años obtuvieron la peor calificación de su historia en la disciplina de Matemática durante las últimas pruebas PISA, cuyos resultados globales fueron publicados este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tras evaluar a 11.093 jóvenes en 412 escuelas del país de manera digital. Con un puntaje promedio de apenas 367 unidades —11 menos que en la edición 2022—, el sistema educativo argentino profundizó su crisis en las áreas analíticas esenciales. Este desempeño nacional se enmarca dentro de un deterioro que afectó de manera simultánea a las tres materias evaluadas en el operativo internacional.
El área de Matemática se consagró como el eje más crítico del informe para la Argentina. Los datos oficiales exponen que apenas un 24% de los alumnos de 15 años logró acceder al nivel 2 o superior, la escala mínima considerada por los expertos internacionales para desenvolverse de manera autónoma en la vida cotidiana.
Como consecuencia directa, tres de cada cuatro estudiantes tienen dificultades para interpretar por sí mismos una situación matemática sencilla, una cifra desfavorable que supera las estadísticas de los países miembro del organismo internacional, donde el promedio de suficiencia alcanza el 65%.
La serie cronológica muestra un retroceso en la adquisición de saberes matemáticos. Mientras que en la edición de 2018 un 31% alcanzaba las capacidades básicas y en 2022 la cifra cayó al 27%, la medición de 2025 consolidó el piso más bajo al desplomarse al 24%. Asimismo, la excelencia académica resultó prácticamente nula en el plano local: casi no hubo representación argentina en los niveles 5 y 6, en contraste con el 8% promedio registrado dentro de la OCDE.
El nivel básico implica que los adolescentes puedan reconocer de qué forma representar un problema numérico simple, tal como calcular la conversión de precios entre distintas monedas o comparar distancias mediante rutas alternativas. La falta de estas habilidades consolida una marcada brecha de aprendizaje con respecto al resto de los países participantes.
A pesar de que el informe hace foco de forma prioritaria en la emergencia matemática, los aprendizajes en los otros dos dominios examinados sufrieron retrocesos similares. En Ciencias, la Argentina acumuló 393 puntos (13 menos que en 2022), y solo un 41% de la población evaluada alcanzó el estándar de rendimiento básico, frente al 74% del promedio global.
Por su parte, en Lectura el puntaje descendió a 389 unidades (12 puntos abajo), logrando un 40% de alcance básico frente al 69% internacional. En ambos campos, apenas el 1% de los alumnos locales logró posicionarse en las escalas más altas.
Al examinar la situación global del país, especialistas en el ámbito educativo instan a abordar el problema desde una perspectiva integral de largo plazo. “Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática, y la caída se repite en Lectura y Ciencias. Esto ocurre pese a señales alentadoras como la mejora reciente en Lengua que mostró Aprender 2025, lo que evidencia que los avances en un nivel educativo no alcanzan si no hay una estrategia sostenida a lo largo de toda la trayectoria escolar. El desafío que tenemos por delante es sostener los esfuerzos y sumar el foco en Matemática”, consideró Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, en declaraciones difundidas por Infobae.com.
¿Qué son las pruebas PISA?
Las pruebas PISA evalúan a estudiantes de 15 años. En esta edición participaron más de 760.000 alumnos de 91 países y economías, que representan unos 33 millones de adolescentes. En Argentina realizaron la prueba 11.093 estudiantes de 412 escuelas, una muestra representativa de unos 609.100 jóvenes de 15 años. La prueba se administró en formato digital, mediante computadoras, igual que en 2022.
A nivel metodológico, el examen no mide la memorización de planes de estudio locales, sino la destreza de los jóvenes para razonar y aplicar saberes conceptuales en la resolución de problemas reales e inéditos.