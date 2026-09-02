El viajero portugués que comparó a Tucumán con Bolivia pidió disculpas y elogió la provincia: “Estoy pasando días increíbles”
El turista explicó que su publicación fue escrita “con el sentido equivocado” y que decidió borrarla poco después. Tras la polémica, destacó la gastronomía, los paisajes y la calidez de los tucumanos.
Resumen para apurados
- Un turista portugués pidió disculpas tras generar polémica en redes por comparar a Tucumán con Bolivia a su llegada a la provincia, aclarando un error de traducción.
- El viajero explicó que escribió el post tras arribar sin transporte un domingo y usando inteligencia artificial, pero una captura se viralizó pese a haberlo borrado.
- Tras retractarse, el visitante destacó la gastronomía, paisajes y calidez tucumana, buscando cambiar la percepción pública e invitando a viajar a la provincia.
El viajero portugués que había generado una fuerte polémica en redes sociales tras publicar que Tucumán “parecía Bolivia” salió a aclarar sus dichos y pidió disculpas por el sentido que tuvo aquella publicación.
A través de un nuevo mensaje, explicó que el comentario se produjo cuando llegó a la provincia, un domingo en el que, según relató, las condiciones climáticas no eran buenas y no había taxis ni Uber disponibles. “Tomé el único auto que había”, contó.
El turista aseguró que escribió el post en ese momento, pero que rápidamente advirtió que no expresaba lo que realmente quería decir y decidió eliminarlo. Según su explicación, horas después alguien realizó una captura de pantalla y la difundió en redes sociales, lo que derivó en la repercusión que tuvo en distintos medios locales.
“El post tenía el sentido equivocado”
En su descargo, el viajero sostuvo que la comparación con Bolivia no tuvo una intención despectiva, aunque reconoció que la publicación podía interpretarse de otra manera.
“Dije que parecía Bolivia y eso no era nada despectivo. Pero el post tenía el sentido equivocado”, explicó.
También señaló que no habla español de manera nativa y que utiliza inteligencia artificial para comunicarse, por lo que atribuyó a esa situación el sentido que terminó adquiriendo su mensaje.
“Por eso lo borré”, remarcó.
El viajero también cuestionó la repercusión que tuvo la publicación original y consideró que algunos medios se concentraron únicamente en ese episodio y no en el resto de su experiencia en Tucumán.
Los elogios a la gastronomía tucumana
Después de explicar el contexto de la polémica, el turista hizo una extensa reivindicación de su estadía en la provincia y aseguró que está disfrutando de sus primeros días en Tucumán.
“Nunca comí tan bien en mi vida”, afirmó.
Entre los platos que más lo sorprendieron mencionó las empanadas tucumanas, especialmente por la carne cortada a cuchillo, además del matambre con salsa de verdeo y el tradicional sándwich de milanesa.
“La gastronomía tucumana tiene una identidad propia que no encontré en ningún otro lugar de Argentina”, sostuvo.
También destacó los paisajes y la primavera en Tucumán
El visitante también se refirió a los paisajes que encontró durante su recorrido por la provincia y destacó especialmente el aspecto de Tucumán durante esta época del año.
“Los últimos dos días han sido preciosos. La primavera en Tucumán es algo especial”, expresó.
En ese sentido, mencionó el verde de los paisajes, los naranjos, los árboles en flor y los cielos despejados como algunos de los aspectos que más disfrutó durante su estadía.
“Una belleza genuina que no aparece en ningún titular sensacionalista pero que existe y que estoy viendo con mis propios ojos cada día”, señaló.
“Todos los argentinos deberían venir a Tucumán”
En el tramo final de su mensaje, el viajero también elogió a los tucumanos, a quienes describió como personas “atentas, simpáticas y cálidas”.
“Estoy pasando días increíbles. Óptimos. Sensacionales. Sin que nadie me lo pague. Sin agenda”, afirmó.
Por último, pidió que su experiencia del primer día, marcada por las dificultades para conseguir transporte desde el aeropuerto, no sea tomada como una descripción de toda su estadía.
“No usen mi relato del momento del aeropuerto un domingo sin Uber ni taxis como si fuera mi experiencia en Tucumán. El resto está siendo extraordinario”, sostuvo.
Y cerró con una invitación directa: “Todos los argentinos deberían venir a Tucumán. De verdad”.